В Шымкенте капитальный ремонт котла на ТЭЦ перенесли

Капитальный ремонт котла на «3-Энергоорталык» перенесли на следующий год. Провести работы не удалось из-за партнёров.

Сорвались поставки материалов из России. Шымкенские теполовики обещают, на качестве отопительного сезона, отсрочка ремонта котла, не отразится.

Кайрош Онгарбаев, генеральный директор «3-Энергоорталык»:

«Мы в этом году планировали замену на котле №1 поверхностного нагрева КПП, но поставщики нас подвели. Поэтому мы решили закупить в этом году трубчатую продукцию, чтобы у нас было, мы же не знаем, что в следующем году еще будет, чтобы подстраховаться, и в следующем году эту поверхность заменим. То что мы перенесли, это никакого срыва отопительного сезона не вызовет».

Котел, который нуждается в ремонте, запустили 42 года назад. Всё это время он был резервным, поэтому до конца свой ресурс он не выработал.Котел прошёл гидравлические испытания, техническое диагностирование, и в случае необходимости, его запустят.

В прошлом году на улучшение состояния шымкентской теплопоставляющей станции было потрачено 1 млрд 800 миллионов тенге. В этом году 598 миллионов тенге. Средства выделили инвесторы. Поэтому и тариф на тепло удаётся сдерживать. Вкладывать в ремонт «3-Энергоорталык» с каждым годом нужно все меньше.