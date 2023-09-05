На шымкентской ТЭЦ завершают капитальный ремонт

Капитальный ремонт ТЭЦ в Шымкенте подходит к концу. Износ оборудования составлял 60%, после ремонта планируется снизить этот показатель. Правда всего на 3%. Сдать объект в эксплуатацию планируют до начала отопительного сезона.

Сейчас в городе рассматривается вопрос увеличения тарифа на тепло. За счёт потребителей планируют повысить зарплаты рабочим. Мера это, говорят, вынужденная: необходимо снизить текучесть кадров на предприятии.

Также, в этом году в Шымкенте провели аудит городских теплосетей, оказалось что многие трубы старые, из-за изношенности часто происходят порывы. Поэтому, трубы решили заменить. Внимание отводят и вопросу рачительного использования электричества, тепла и воды.

«Капитальный ремонт турбогенератора мы закончили по графику, сейчас он уже действующий. Включили в работу. В третьем котле тоже провели ремонт. Сейчас на первом котле производим замену КПП II и IV ступени. Эти работы мы производим хозспособом, своими силами», — говорит Кайрош Онгарбаев, генеральный директор АО «3-Энергоорталык».