Рейд по уклонистам от армии объявили в Шымкенте

В городском Департаменте по делам обороны сообщили, что для выявления лиц уклоняющихся и не состоящих на воинском учете вынуждены проводить рейды.

Как стало известно, уже отправлено 2845 СМС сообщений, повестки выписаны 3673 призывникам.

«Сотрудники не могут вручить повестки по различным причинам. К примеру, кого-то нет дома, или изменили адрес прописки и т.д. Есть и те, кто получив повестки не приходят на призывные пункты», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вынуждены проводить рейдовые мероприятия силами полицейской службы согласно действующему законодательству.