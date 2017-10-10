Бывший замакима Шымкента вступился за главного идеолога ЮКО Болатбека Толегена

Задержание руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена вызвало неоднозначную реакцию многих его коллег, сообщает 365info.kz.
Бывший начальник Толегена, экс-замакима Шымкента Бахадыр Нарымбетов уверен: в задержании Болатбека Толегена гораздо больше вопросов, нежели ответов.
«Я несколько раз пересмотрел видео задержания. Честно скажу, дело очень мутное. Нет прямых доказательств. Водителю якобы кто-то дал эти деньги. У всех у нас есть водители. И 100 %, все они возьмут то, что им дадут, если скажут, что шеф передал, даже не спросят и уж тем более не откроют, будь это письмо, коробка, да даже килограмм картошки. Видимо, это на сегодняшний день становится самым легким путем борьбы с госслужащими. Деньги находят дома, в машинах, не при прямом получении. Так сказать, будто для отчетности.
Раньше при задержании со взяткой были видео открытого вымогательства или записи звонков, задерживали в кабинетах. Задерживают при сомнительных обстоятельствах и моментально во всех СМИ объявляют взяточником. Абсурд полный. Это еще в суде надо доказать, а не очернять уважаемого руководителя мгновенно. Где презумпция невиновности? Как ответит пресс-служба целой организации, если суд докажет его невиновность? Нужна четкость, доказанность и законность. Тогда и отпадут все сомнения. Сумма тоже вызывает сомнения. Деньги вытащили не из его карманов. Вы видели? Какие 2 миллиона и 100 тысяч? Столько денег в карман не положишь. Там на глаз не более 300-400 тысяч. В таком случае можно всех начальников с водителями поголовно задерживать», — говорит Бахадыр Нарымбетов.
«Я Болата знаю только с хорошей стороны. Я знаю его как профессионала, порядочного и честного человека. Знаком с ним с начала его карьеры. Он всегда отличался патриотизмом», — рассказывает депутат маслихата ЮКО, президент издательского дома «Айгак» Дулат Абиш.
Семья
Известно, что Болатбек Толеген — выходец из простой семьи. Мама работает учительницей. Отец умер несколько лет назад. Живет в старом районе города в двухкомнатной квартире вместе с матерью и женой. Воспитывает четверых маленьких детей. Правда, по некоторым данным, чиновник на днях обновил свое авто, купив новенький внедорожник Toyota Highlander.
Карьера и образование
Болатбек Бактиярулы родился 28 мая 1980 года в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области. В 1997 году окончил школу № 7 им. К. Спатаева в Шымкенте. Образование высшее. Окончил международный Казахско-Турецкий Университет им. Х. А. Яссауи (МКТУ) по специальности «политолог, государственное и местное управление».
Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом отдела по работе с общественными организациями и молодежной политики управления информации и общественного согласия Южно-Казахстанской области.
С 2002 по 2010 годы работал главным специалистом управления информации и общественного согласия Южно-Казахстанской области, начальником отделов — анализа и мониторинга, административного, по работе с политическими партиями и неправительственными организациями департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области.
С 2010 по 2016 годы работал руководителем отдела внутренней политики Шымкента, замруководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области.
С марта 2016 года — замруководителя управления внутренней политики Южно-Казахстанской области.
20 июня 2016 года распоряжением Бейбута Атамкулова, акима Южно-Казахстанской области, был назначен на должность руководителя управления внутренней политики региона. На тот момент Толегену Болатбек Бактиярулы исполнилось 36 лет.
Цитаты
«Нужно искоренить плохое мнение о шымкентцах», — говорил Болатбек Толеген в интервью в одном из СМИ. Чиновник активно пропагандировал идею создания нового бренда южан.
«Плохо может говорить тот, кто никогда не был в Шымкенте, либо это делают нарочно, со злым умыслом. Надо признать, мы трудолюбивые, ловкие, более приспособленные. Видимо, поэтому и не нравимся некоторым. Нужно создать новый бренд ЮКО, бренд «ON». «Оң» – правая сторона, правое дело, верный путь и благословение. Каждое дело связывать со словом «Оңтүстік» (Южный). Это наша гордость!».
Также Болатбек Бахтиярулы, рассказывая о доле госслужащих, отметил:
«Можно работать и подниматься по карьерной лестнице, не имея родственников и друзей. Из-за единичных случаев нельзя очернять всю государственную систему. Мне, видимо, повезло, после окончания ВУЗа судьба свела меня с хорошими людьми. Устроился сразу в госслужбу без «звонка» и подарка. Не искал «коке-жаке, агашек», не дарил «шубы». Довольствовался тем, что суждено было. Я считаю, что тот, кто хорошо знает свое дело, имея навыки и способности, ставит перед собой цели, чувствует ответственность перед государством, не перестает развиваться в целом, тот никогда не будет невостребованным.
Напомним, 9 октября в Шымкенте суд вынес постановление об аресте на 2 месяца задержанному за взятку руководителю Управления внутренней политики.
«Житель Шымкента Болатбек Толеген, 1980 года рождения, получил взятку, с которой был задержан 6 октября. 8 октября Абайским районным судом Шымкента, следственным судьей был санкционирован арест сроком на 2 месяца», — сообщил Сержан Айнабеков.
На чиновника было заведено уголовное дело по ст. 366 ч.3 п.1 УК РК «Получение взятки путем вымогательства».
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3 Комментариев Включено "Бывший замакима Шымкента вступился за главного идеолога ЮКО Болатбека Толегена"
Так вот кто придумал эту тупость с ««Оң» – правая сторона, правое дело»
Ой да ладно, на этих «информационных услугах» кормился еще Берик [МОДЕРАЦИЯ] и его предщественники которые может быть его и заказали из за того что не могли поделить добычу.
Если копнуть старые тендера там столько говна вылезет.
Эффективность работы этого управления показывает прогрессивно растущее количество козлобородых.
Всем чем они занимаются думают как бы грамотней вывести кэш.
Этот бывший зам с «особо интелектуальным» лицом совсем страх потерял пытаться воздействовать на следствие, хотя по уровню ума они два сапога пара.
Радует что он БЫВШИЙ зам.
Тоже видимо опытный товарищ — на глаз прям сумму по толщине пачки определяет! Ну только нимба над головой не хватает! Тьфу