Бывший замакима Шымкента вступился за главного идеолога ЮКО Болатбека Толегена

Задержание руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена вызвало неоднозначную реакцию многих его коллег, сообщает 365info.kz.

Бывший начальник Толегена, экс-замакима Шымкента Бахадыр Нарымбетов уверен: в задержании Болатбека Толегена гораздо больше вопросов, нежели ответов.

«Я несколько раз пересмотрел видео задержания. Честно скажу, дело очень мутное. Нет прямых доказательств. Водителю якобы кто-то дал эти деньги. У всех у нас есть водители. И 100 %, все они возьмут то, что им дадут, если скажут, что шеф передал, даже не спросят и уж тем более не откроют, будь это письмо, коробка, да даже килограмм картошки. Видимо, это на сегодняшний день становится самым легким путем борьбы с госслужащими. Деньги находят дома, в машинах, не при прямом получении. Так сказать, будто для отчетности.

Раньше при задержании со взяткой были видео открытого вымогательства или записи звонков, задерживали в кабинетах. Задерживают при сомнительных обстоятельствах и моментально во всех СМИ объявляют взяточником. Абсурд полный. Это еще в суде надо доказать, а не очернять уважаемого руководителя мгновенно. Где презумпция невиновности? Как ответит пресс-служба целой организации, если суд докажет его невиновность? Нужна четкость, доказанность и законность. Тогда и отпадут все сомнения. Сумма тоже вызывает сомнения. Деньги вытащили не из его карманов. Вы видели? Какие 2 миллиона и 100 тысяч? Столько денег в карман не положишь. Там на глаз не более 300-400 тысяч. В таком случае можно всех начальников с водителями поголовно задерживать», — говорит Бахадыр Нарымбетов.

«Я Болата знаю только с хорошей стороны. Я знаю его как профессионала, порядочного и честного человека. Знаком с ним с начала его карьеры. Он всегда отличался патриотизмом», — рассказывает депутат маслихата ЮКО, президент издательского дома «Айгак» Дулат Абиш.

Семья

Известно, что Болатбек Толеген — выходец из простой семьи. Мама работает учительницей. Отец умер несколько лет назад. Живет в старом районе города в двухкомнатной квартире вместе с матерью и женой. Воспитывает четверых маленьких детей. Правда, по некоторым данным, чиновник на днях обновил свое авто, купив новенький внедорожник Toyota Highlander.

Карьера и образование

Болатбек Бактиярулы родился 28 мая 1980 года в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области. В 1997 году окончил школу № 7 им. К. Спатаева в Шымкенте. Образование высшее. Окончил международный Казахско-Турецкий Университет им. Х. А. Яссауи (МКТУ) по специальности «политолог, государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом отдела по работе с общественными организациями и молодежной политики управления информации и общественного согласия Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2010 годы работал главным специалистом управления информации и общественного согласия Южно-Казахстанской области, начальником отделов — анализа и мониторинга, административного, по работе с политическими партиями и неправительственными организациями департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области.

С 2010 по 2016 годы работал руководителем отдела внутренней политики Шымкента, замруководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области.

С марта 2016 года — замруководителя управления внутренней политики Южно-Казахстанской области.

20 июня 2016 года распоряжением Бейбута Атамкулова, акима Южно-Казахстанской области, был назначен на должность руководителя управления внутренней политики региона. На тот момент Толегену Болатбек Бактиярулы исполнилось 36 лет.

Цитаты

«Нужно искоренить плохое мнение о шымкентцах», — говорил Болатбек Толеген в интервью в одном из СМИ. Чиновник активно пропагандировал идею создания нового бренда южан.

«Плохо может говорить тот, кто никогда не был в Шымкенте, либо это делают нарочно, со злым умыслом. Надо признать, мы трудолюбивые, ловкие, более приспособленные. Видимо, поэтому и не нравимся некоторым. Нужно создать новый бренд ЮКО, бренд «ON». «Оң» – правая сторона, правое дело, верный путь и благословение. Каждое дело связывать со словом «Оңтүстік» (Южный). Это наша гордость!».

Также Болатбек Бахтиярулы, рассказывая о доле госслужащих, отметил:

«Можно работать и подниматься по карьерной лестнице, не имея родственников и друзей. Из-за единичных случаев нельзя очернять всю государственную систему. Мне, видимо, повезло, после окончания ВУЗа судьба свела меня с хорошими людьми. Устроился сразу в госслужбу без «звонка» и подарка. Не искал «коке-жаке, агашек», не дарил «шубы». Довольствовался тем, что суждено было. Я считаю, что тот, кто хорошо знает свое дело, имея навыки и способности, ставит перед собой цели, чувствует ответственность перед государством, не перестает развиваться в целом, тот никогда не будет невостребованным.

Напомним, 9 октября в Шымкенте суд вынес постановление об аресте на 2 месяца задержанному за взятку руководителю Управления внутренней политики.

«Житель Шымкента Болатбек Толеген, 1980 года рождения, получил взятку, с которой был задержан 6 октября. 8 октября Абайским районным судом Шымкента, следственным судьей был санкционирован арест сроком на 2 месяца», — сообщил Сержан Айнабеков.

На чиновника было заведено уголовное дело по ст. 366 ч.3 п.1 УК РК «Получение взятки путем вымогательства».