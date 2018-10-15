В управлении внутренней политики г. Шымкента и.о. назначен Мурат Базаркулов. До назначения он руководил отделом образования города.

Трудовую деятельность Мурат Базаркулов начал В 2002 году с должности специалиста управления информации и общественного согласия.

Затем работал ведущим специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики.

В 2003—2004 годах работал главным специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики, начальником отдела анализа и прогнозирования управления информации.

С 2005 по 2009 — начальником отдела анализа и прогнозирования, организационной работы управления по развитию языков ЮКО.

В 2009-2010 гг. — заместителем начальника управления по развитию языков ЮКО.

С 2010 до 30 мая 2018 года — руководителем отдела культуры и развития языков города Шымкент.

30 мая 2018 года был назначен руководителем отдела образования г. Шымкента.