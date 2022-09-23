В Шымкенте уменьшилось количество состоящих на учете в службе пробации

За 6 месяцев текущего года в Шымкенте на учете в службе пробации состоят 1360 человек. Это на 215 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Об этом стало известно на заседании под председательством замакима города Ергали Билисбекова.

Однако в Шымкенте выросло число повторных преступлений. По словам представителей прокуратуры, из 36 повторных преступлений 28 совершены безработными лицами. А потому трудоустройство и социализация освобожденных из исправительных учреждений — одна из главных мер по предотвращению повторных преступлений.

На сегодняшний день наблюдается такая тенденция, работодатели все меньше хотят принимать на работу людей с криминальным прошлым. Однако, в центре занятости и службе пробации над этим вопросом работают основательно. Бывших заключенных по возможности трудоустраивают, есть определенная квота по рабочим местам для этой категории граждан. Также рабочие места предоставляются и злостным неплательщикам алиментов.

«Нельзя вообще отстранять этих граждан от общества, потому что они сделали невреный шаг в жизни. Наоборот, надо поддерживать их. При трудоустройстве не надо их заставлять собирать кучу документов, по возможности надо сократить их перечень. Если есть проблемы при их трудоустройстве, давайте решать их сообща. Эти люди ошиблись когда-то, но всегда есть шанс вернуться к нормальной, социальной жизни — это основная цель почему мы здесь сегодня собрались», — сказал Ергали Билисбеков, заместитель акима Шымкента.

По данным Центра занятости, за более чем 10 учреждениями закреплено 106 рабочих мест для бывших заключенных. В настоящее время трудоустроено 58 граждан. Кроме того, в рамках «национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» на сегодняшний день, помимо квоты, постоянными и временными рабочими местами охвачено 33 человека. Безработным и не имеющим среднего специального или высшего образования предлагается направление на краткосрочное обучение с целью освоения профессионального образования и повышения квалификации.

Освобожденные граждане также могут обратиться в «центр социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» городского управления занятости и социальной защиты. С начала года в центре обслужено около 50 человек.