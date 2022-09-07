В ЦОНах Шымкента работают Центры приема обращений юридических лиц

Для того чтобы сделать процесс более комфортным, обращения от юридических лиц будут принимать в ЦОНе.
Ранее для сдачи документов они обращались в канцелярию бэк-офисов Госкорпорации «Правительство для граждан», но теперь могут сделать это в ЦОНах города.
Благодаря этому нововведению исключается прямой контакт клиента с услугодателем, что исключает коррупционные риски.
Всего в ЦОНах будут оказываться 6 услуг уведомительного характера для юридических лиц. Это:
• Уведомление об изменении юридического адреса
• Уведомление об изменении руководителя юридического лица
• Уведомление об увеличении уставного капитала юридического лица
• Уведомление об изменение вида экономической деятельности юридического лица
• Передача доли уставного капитала в доверительное управление
• Уведомление об внесении изменений и дополнений в учредительные документы, за исключением требований, предусмотренных статьей 14-1 Закона.
Данные услуги оказываются в уведомительном порядке, поэтому платить регистрационный сбор не нужно. Добавим, что указанные услуги можно получить и в онлайн режиме на портале eGov.