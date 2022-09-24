В Туркестане особенные дети начали писать письма со своими желаниями

В отделе по защите населения духовной в столице Казахстана, начали необычный проект, суть которого в исполнении желаний особенных детей.

Руководитель отдела по защите населения Эльмира Бейсенова рассказывает, сначала решили узнать чего хотят дети, после чего обратились к предпринимателям духовной столицы с просьбой исполнить небольшие желания детишек.

«Желания детей должны исполнятся не только на праздники, но и просто в обычные будни. Это дети, а ещё они особенные. Мы предложили им написать письма с желаниями, когда мы читали эти письма сердце болело. Кто—то просит одежду, кто—то книги. Желания у них стандартные и такие простые. Мы помогаем сами, это помимо гос услуг. Обратились к предпринимателям нашего города, многие сразу откликнулись. Мы проводим экскурсии по Керуен Сарайю, все бесплатно, многие хотят остаться неизвестными и помогают регулярно»,— рассказала Эльмира Бейсенова руководитель отдела по защите населения г. Туркестана.

Всего в Туркестане особенных 1300 детей. Такие акции в Туркестане будут проводить регулярно.