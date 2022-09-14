В Туркестане успешные предприниматели делятся опытом с молодежью

Как начинающему предпринимателю из Туркестана открыть турагенство с нуля и при этом избежать рисков. Этими знаниями, на личном примере, делится стартапер Диас Берикбай.

Он основал туристический центр и за четыре года отправил сотни казахстанских путешественников в разные страны. Охотно приезжают в нашу страну и иностранцы.

Диас Берикбай, предприниматель:

«Раньше не было условий для молодежи и особенно начинающих предпринимателей. Мы всё начинали сами, ошибались и шли дальше. Поэтому я желаю удачи нашим ребятам и стараюсь максимально поделиться своим опытом. Моя главная цель — привлечь больше туристов именно в Казахстан».

Начинающие предприниматели уверены, навыки, полученные на тренинге — это шаг для успешного стартапа.

Акмарал Шадай, начинающий предприниматель:

«Я сегодня пришла на тренинг, потому что хочу развить свои бизнес-навыки. Я только начинаю своё дело, а потому такие форумы и бизнес-тренинги — отличная мотивация».

По словам организаторов, они нацелены повысить знания молодежи в сфере бизнеса и развитии малого предпринимательства.

Аслан Ибадуллаев, и.о. руководитель НПП «Атамекен» Туркестанской области:

«Сегодня мы собрали успешных, начинающих предпринимателей и молодежь Туркестана. Чтобы развить бизнес в Казахстане, мы пригласили успешных предпринимателей, которые рассказывают свою историю успеха. Главная цель — мотивировать молодежь».

В стране насчитывается свыше 1,5 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Они вносят весомый вклад в развитие экономики Казахстана. По этой причине, в календаре праздничных дат появилась новая – 9 сентября – День предпринимателей Казахстана.