Врачи поликлиники при ОКБ провели бесплатные обследования на рак

Врачи не устают напоминать, что обнаруженные на ранней стадии болезни гораздо легче поддаются излечению. И даже рак — не исключение.

В онкологической поликлинике Туркестанской области все желающие пациентки могли бесплатно пройти профилактическое обследование по выявлению гинекологического рака.

«О дне открытых дверей я узнала от знакомых. Сегодня решила прийти и бесплатно провериться. Я считаю, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем. Спасибо врачам, очень удобно, прийти и бесплатно пройти обследование» , —говорит пациентка Акмарал Жумабаева.

Получить консультацию у высококвалифицированных онкогинекологов решила и 60-летняя Нуржамал Темирбекова.

«Узнала о дне открытых дверей и решила прийти провериться, сделать узи.Конечно, это очень удобно спасибо» ,- делится женщина.

Самым частым видом онкологических патологий среди женщин считается гинекологический рак. Это целая группа злокачественных новообразований, поражающих репродуктивные органы. Коварство злокачественных патологий заключается в том, что на начальной стадии заболевание протекает бессимптомно и пациентки обращаются за помощью слишком поздно. Врачи напоминают о необходимости вовремя проходить профосмотры, даже если ничего не беспокоит.

«К онкогинекологическим заболеваниям мы относим рак шейки матки, рак яичников и рак эндометрия. Более коварный — это рак шейки матки, поэтому в Казахстане есть скрининг рака шейки матки. Каждые 4 года женщины должны проходить у себя в поликлинике осмотр у гинеколога. Рак яичников коварен тем, что клинически заболевание трудно выявить, на начальных стадиях оно не беспокоит. Выявляется в основном, когда уже увеличивается живот или происходит увеличение самой опухоли и появляются боли»,— говорит Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области.

Рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы. Главной причиной возникновения опасного недуга врачи называют заражения женщины вирусом папилломы человека. Однако этому предшествуют и другие возбудители: слабый иммунитет, курение, аборты, беспорядочная половая жизнь, предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Рахим Абдурасулов заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«С каждым годом рак и в том числе женский рак помолодел, в особенности рак шейки матки. Есть пациентки у которых выявляем рак шейки матки в 18, 19 лет, а рак яичников встречается у девушек 17-лет. Такие случаи были, но были единичные в год один, два раза выявляли, а сейчас такие случаи встречаем в месяц по два раза».

По словам специалистов, сегодня рак – не приговор. Классические схемы лечения дополнились новыми, эффективными способами. А благодаря современным диагностическим методам, коварный недуг можно выявить на ранней стадии, а значит полностью излечиться.