Жители села Каскасу построили мечеть

В Каскасуском сельском округе Толебийского района открыта мечеть «Куандык баба», сообщает OTYRAR.

Новая мечеть, построенная совместно жителями села, вмещает одновременно около 350 человек. В церемонии открытия здания приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители религии и спортивной сферы.

Жители Каскасуского сельского округа Толебийского района долго ждали открытия этой мечети. На торжественную церемонию открытия собрались почти все жители села.

Мечеть была построена самими жителями села Каскасу. Кто-то помог материально, а кто-то и сам участвовал в строительстве. Работу по благоустройству территории выполняли и сами жители села. Даже завершили последние части работы за несколько часов до церемонии открытия.

На торжественное открытие были приглашены гости из отдаленных городов Казахстана. В их числе депутат Мажилиса Парламента РК, секретари маслихатов, представители сферы религии и спорта. Также на заседании были зачитаны поздравительные письма депутатов Мажилиса Парламента РК и Сената.

В числе инициаторов благородного дела — депутат маслихата Туркестанской области Галымжан Елшибай. Народный избранник отметил, что ранее жители села Каскасу знакомились с природой, а теперь этот регион может стать одним из лучших.

Галымжан Елшибай, депутат Туркестанского областного маслихата:

«В каждом селе строится мечеть. В одном селе предприниматель строит, в одном селе не могут найти спонсора, который построил бы мечеть. Мечеть, построенная нашим селом методом Асара, показывает единство народа. Мечеть строилась на протяжении 4-5 лет. Вкладывались собственные средства самих жителей».

На церемонии открытия мечети помянули предков, прочитали аяты из Корана. Кроме того, на торжественном собрании ряд граждан, принявших участие в строительстве, были награждены «Благодарственным письмом» Туркестанского областного филиала Духовного управления РК.

Бауыржан Утеев, главный имам мечети «Куандык баба»:

«Как-то радостно на сердце, волнительно. Мы все вместе, сообща построили мечеть. Если Аллах пожелает, пусть вокруг нашей мечети будет так же красиво, как и внутри! Да благословит нас всех Аллах!».

На торжестве оказали почести аксакалу, который с самого начала строительства мечети помогал советом, поддерживал земляков.

«Спасибо всем! Спасибо спонсорам! В сельском округе Каскасу есть 4 села, теперь во всех есть своя мечеть. Эта мечеть носит имя Куандык баба, сейчас оформляем документы», — говорит местный житель.

В новой мечети теперь могут молиться одновременно около 350 человек. Построенная в современном стиле мечеть украшена национальным орнаментом и оснащена новейшим оборудованием. А в мечети говорят, что в ближайшее время планируют подготовить учителей, которые займутся обучением детей.