Шымкентский бизнесмен выписал фиктивные счета на 1,1 млрд тенге

«Чёрный обнальщик» из Шымкента нанес ущерб государству — больше 380 миллионов тенге.

Об этом сообщили в агенстве по финмониторингу. Предприимчивый бизнесмен открыл три компании и успел заработать больше одного миллиарда тенге. На предпринимателя завели уголовное дело, его рассматривают в суде. Сколько лет нелегально работал мужчина неизвестно, подробности дела не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ:

«Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов. Уголовное дело рассматривается в суде».