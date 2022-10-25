Айтенов проверил ход строительства Дворца школьников

Глава мегаполиса посетил объект, который ждут пожалуй все родители и дети школьного возраста. Речь идет о современном Дворце школьников в микрорайоне Нурсат.

В новом здании дети смогут заниматься спортом, искусством, культурой и другими направлениями. Главная цель — всестороннее развитие детей и продуктивное использование времени вне учебы. В проекте предусмотрен зал единоборства, настольные игры, интерактивная библиотека, 3Д-моделирование.

Мурату Айтенову показали и рассказали, как ведется строительство. При этом, строители пояснили что уже в 2023 году здание сдадут в эксплуатацию. По предварительным данным, открытие проекта намечено на праздник Наурыз.



«Тут будут обучаться дети от 7-ми до 18 лет. Всего здание рассчитано на 500 мест. Уже 42 процента работы проведено, планируется что объект сдадут в 2023 году. Здание состоит из трех этажей, трех блоков. Тут будет стоянка на 81 автомобиль, а также будет столовая», — сказали застройщики.

Мурат Айтенов регулярно посещает объект строительства, но торопить со сроками не планирует.

«Дворец должен быть построен не быстро, нужно строить его качественно. Здесь будут дети, они будут получать знания, занимать свое свободное от учебы время», — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

К слову, в конце сентября Касым-Жомарт Токаев прибывший с рабочим визитом в Шымкент, заявил, городу миллионнику необходим еще как минимум один Дворец школьников. Также в плане построить отвечающий международным стандартам театр и родильный дом.

«Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить еще один Дворец школьников. В течение пяти лет в Шымкенте планируется построить 101 школу. К этому важному делу активно подключаются представители бизнеса. За последние два года в городе открылось 50 частных школ. Предприниматели региона вносят большой вклад в развитие системы образования. В предстоящем году акимат должен полностью решить проблему трехсменных школ», — отметил Президент РК.

На самом деле, Шымкент всегда отличался ростом демографии. Здесь проживает огромное количество многодетных семей и одного Дворца школьников попросту не хватит, говорят шымкентцы. Развивать, водить детей на секции хотят не только нурсатовцы. Горожане просят построить Дворец школьников и в микрорайоне Туран.

«Я живу в мкр Туран. Нам до центра далеко, до Нурсата еще более менее. Но город растет, здесь Шымсити возводят. Хотелось бы и в нашей стороне Дворец школьников«, — рассказывает Гульнара Байкенова.

“Новый дворец школьников нам нужен, у нас в городе очень много одаренных детей, которые просто сидят без дела. Нам нужно развивать их, нужно делать все, чтобы они учились, занимались спортом и так далее. В новом дворце школьников каждый ребенок сможет найти для себя досуг, кто знает, может именно те занятия, которыми там будет заниматься ученик, в будущем станут для него ступенькой в будущее. Такое тоже бывает. Поэтому, мы ждем когда откроют дворец школьников», — говорит Жанат Алпамысова жительница г. Шымкента.

Стоит отметить, что 2023-ый станет годом открытия как минимум двух важных объектов — современного Конгресс-холла ии Дворца школьников в микрорайоне Нурсат.