Для кого строили? Почему дорогостоящий проект все никак не могут открыть

В быстроразвивающемся районе Шымкентсити появляются всё новые и новые застройки: многоэтажки, торговый центр и социальные объекты. Один из них привлек внимание редакции OTYRAR- красивое здание, именуемое как Tulip Hall, возведено оно было еще в конце октября прошлого года. Что это такое и почему проект все еще не открылся для народа? Разбираться будем в данной статье.

К слову, открыть его местные власти обещали еще 25 октября ко Дню республики. Позже стало известно, что строительство закончено, но чтобы запустить центр, необходимо создать организацию и штат сотрудников.

Посетить многофункциональный центр Tulip Hall нам удалось вместе с руководителем управления строительства Олжасом Тажибаевым.

Без него журналистам пока вход закрыт, здание еще не открыто и не передано на баланс управления культуры, развития языков архивов города. Но об этом позднее. Позвольте показать вам и передать хотя бы частичку красоты и эстетики данного проекта. Зайдя в здание, перед нами вот такая картина: широкая входная группа, зоны отдыха, зона питания, много белого цвета, дерева и золотых оттенков. На фоне мощного освещения все переливается и сверкает.

Не забыли и о детях. Вот такая уютная детская комната на первом этаже возле зоны питания поможет гостям приятно провести время за чашечкой кофе без суеты.

В последние годы все чаще к нам приезжают зарубежные делегации и, надо полагать, что именно здесь в будущем мы будем встречать всех важных гостей южного мегаполиса. Многофункциональный Конгресс центр предназначен для проведения различных мероприятий: концерты, международные форумы, выставки и пресс-конференции.

Здесь есть конференц -зал на 190 мест, пресс кабинет на 40 мест, церемониальный зал или по-простому зал совещаний на 60 мест. Все они оборудованы системами конференц-связи и синхронного перевода, телевизионного вещания, профессионального освещения.

«Эти кабинеты в будущем будут сдаваться в аренду. Есть еще выставочные залы. То есть мы надеемся, что Tulip Hall может за счет аренды перекрывать свое содержание, пусть даже частично или полностью. Это покажет время. Еще эти залы продуманы настолько, что есть отдельные входы- выходы, собственная зона отдыха. То есть даже если концерт идет, а в этих залах — конференция, то потоки людей не будут друг-другу мешать. В общем все сделано для комфорта», — говорит Олжас Тажибаев, главный строитель города.

Надо отметить, что в здании огромное внимание уделили безопасности. На входе есть металлодетекторы и рентгенотелевизионная система, также в глаза бросается обилие камер: их здесь целых 46 штук.

Ну и главная изюминка проекта — концертный зал на 2066 мест. Помнится мне, что прошлым летом экс-руководитель управления культуры, развития языков и архивов города Сакен Шакенов говорил о том, что ведутся переговоры с представителями Пласидо Доминго. Известного оперного певца хотели пригласить на открытие Tulip Hall, но позже от этих планов отказались. В любом случае местные власти обещают чаще приглашать и казахстанских и зарубежных артистов. Чуть позже, ближе к открытию, мы обязательно свяжемся с управлением культуры и разузнаем, кто из звезд приедет на открытие Конгресс центра.

А вот и гримерная. Очень светлая, уютная и комфортная. Их в здании несколько. Надеемся, что скоро они заполнятся самыми популярными артистами, и у нас с вами появится большой выбор проведения досуга.

Также в Конгресс центре имеются мастерские ювелирных изделий, художественной обработки дерева, кожи, войлока, зал для занятий музыкой и танцами, зал для национальных настольных игр, мультимедийный кабинет. Все они оборудованы по последнему слову техники.

«За 26 месяцев строительства мы возвели вот такое здание. По качеству и уровню мне нравится. Пока что, это самый дорогостоящий проект в Шымкенте. Стоимость — 18 млрд тенге. Началось строительство в августе 2021 года и закончили в октябре 2023. В срок уложились. Скоро будем передаваться управлению культуры, развития языков и архивов города, но им для этого надо создать организацию и штат сотрудников. Это не одного дня дело», — подытожил Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства.

К слову, Олжас Тажибаев возглавил управление строительства в конце ноября 2023 года. Его предшественник Мадияр Баимбетов еще в октябре говорил, мол здание все никак не могут передать на баланс управления культуры из-за того, что не набрали еще людей, которые будут обслуживать здание. С тех пор прошло без малых 5,5 месяцев. С этим вопросом мы обратились уже в само управление культуры с официальным запросом 28 марта.

«В настоящее время ведется работа по оформлению учредительных документов, после чего будет сформирована штатная численность и назначен руководитель учреждения. На основании решения маслихата города Шымкента было выделено 550 млн тенге на 191 штатную единицу», — говорится в ответе от 28 марта.

Интересно, что мы прошлись по самому зданию, там уже заложены рабочие места, кабинеты и вот непонятно, где все эти 191 человек будут находиться… Сам же Олжас Тажибаев, навскидку сказал, что для функционирования здания необходимо около 30-50 сотрудников.

В любом случае, пока что ближайшего запуска центра Tulip Hall ожидать не стоит. По словам пресс-секретаря управления культуры, развития языков и архивов города, с момента написания ответа на официальный запрос от 28 марта, ничего не изменилось: руководитель центра еще не назначен, штат не собран, а значит здание простаивает дальше.