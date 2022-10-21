Очередной бунт из-за хлопка устроили крестьяне Жетысайского района

Хлопкоробы Жетысайского района в знак протеста сегодня перекрыли одну из трасс в Туркестанской области.

Фермеры решили выразить свой протест против низких цен на хлопок-сырец. В прошлом году цена на белое золото доходила до 380 тысяч тенге за тонну. В этом году крестьяне засеяли свои гектары хлопком в надежде получить хорошую прибыль. Цена, говорят специалисты, сначала повысилась, а к началу сбора урожая упала до рекордно низких показателей. Продать по такой цене для крестьян — значит уйти в минус.

«Сколько труда мы вложили, столько долгов висит, у кого-то кредиты висят, все это нужно оправдать. Была бы возможность, мы бы перешли на другие культуры выращивать, у нас почва не позволяет”,- говорит Нуржан Усен, управляющий крестьянским хозяйством.

Авансом многим фермерам дали 250 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца, с оговоркой, как цены установятся, отдать оставшуюся часть суммы. Но с момента уборочной кампании прошел уже месяц, а цены до сих пор неизвестны. Заводы до сих пор не законтрактованы.

По словам юриста хлопковой ассоциации, цену на хлопок определяет спрос. Урожай в этом году удался у всех стран, где выращивают белое золото. Но если раньше его покупали у Казахстана, и везли в другие страны напрямую через Россию, то сейчас из-за сложной геополитической ситуации сделать это невозможно и дороже в разы. Поэтому компании стали закупать хлопок-сырец у других стран.

«Цена будет падать судя по тем показателям, которые мы имеем, у нас был крупнейший мировой трейдер, который покупал хлопок в Казахстане. Они в этом году отказались совсем, сказали мы не будем заготавливаться. Где-то в каких-то странах будут закупать, где качество и цена лучше, а в нашей стране не будут вообще закупать», — говорит Александр Баштовенко, юрист «Казахская хлопковая ассоциация» .

Отказались и еще несколько трейдеров, которых не устраивает цена. Хлопкоробы просят господдержку, вернуть субсидии на хлопок сырец. Их перестали выдавать когда хлопок сырец убрали из списка приоритетных культур, говорит юрист. В минсельхозе говорят, субсидии выделяются только на удобрения, пестициды и производство семян. Продажа остается за самими фермерами.

«В 2022 году увеличены площади монокультуры — хлопчатника на 16 тыс. га, больше чем в прошлом году. Этому способствовала высокая закупочная цена за тонну хлопка сырца в 2021 году. Из-за отсутствия спроса со стороны субъектов легкой промышленности осуществляется экспорт больше части хлопко-волокна. Сейчас давление на продажи хлопка связано, в основном, с проблемами производителей одежды», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.

Из-за отсутствия заказов на пряжу от постоянных клиентов, из Европы за последние 2 месяца в Турции закрылись порядка 60 фабрик, а многие работают не на полную мощность.