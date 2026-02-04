В регионы страны поступило 57 тысяч тонн овощей из стабфондов

Овощи из стабилизационных фондов направили в регионы страны. В правительстве отмечают, что индекс изменения цен на социально значимые товары за последние две недели остался стабильным, а доступные овощи будут доставляться в регионы в течение февраля в ещё больших объёмах.

Однако аграрные эксперты предупреждают, такая стабильность носит временный характер и может обернуться проблемами для фермеров.

«Для недопущения всплесков цен в феврале начинается активное разбронирование запасов овощей из стабилизационных фондов. На прилавки в регионах уже поступило более 57 тысяч тонн овощей по доступным ценам. В течение февраля планируется дополнительно вывести на рынок около 80 тысяч тонн картофеля, 11 тысяч тонн лука, 27 тысяч тонн моркови и 19 тысяч тонн капусты», — пресс-служба правительства РК.

Представители одной из популярных торговых сетей Шымкента говорят, заранее, на год вперёд, формируют заказы на овощную продукцию. Хранится она на специализированных складах, а по мере необходимости нужные объёмы доставляют в магазины.

«Они привозят в свежем виде качественный товар. Например у нас картошка хранится в Костанае на специальных складах, мы покупали большой объем картофеля. Там также хранится лук и морковь. А капусту мы привозим с полей сразу», — Самат Заутбаев, директор магазина GRAMAD.

По качеству овощи из стабилизационных фондов не отличаются от продукции, которая реализуется по рыночным ценам.

Овощи из разряда социальные отличаются от остальных, пожалуй, только ценой. Картофель по 180 тенге по крупности и свежести ничем не уступает такому же по 207 тенге. Социальный лук по 115 тенге — крупный или средний, на выбор покупателей.

Между тем аграрные эксперты считают, за годы своей работы стабилизационные фонды не выполнили заявленных задач. По мнению Кирилла Павлова, отчёты официальных органов показывают, в фондах отсутствуют объёмы овощей, которые должны реально сдерживать цены и поддерживать население. Он уверен: социальная помощь должна быть адресной.

«Овощами из стабфонда пользуются все, не только социально уязвимые слои. Что из этого складывается ложное впечатление, ложное мнение, что у нас дешевая картошка, например, или дешевая морковка. На выходе кто страдает? Страдает фермер. Из-за этого нет увеличения производства. По сути, если мы хотим помогать, мы должны помогать адресно. Те, кто может себе позволить, они должны покупать все по рыночной цене», — Кирилл Павлов, эксперт в области сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что дешёвые овощи, временное решение. И если все население будет покупать их по социальным ценам, вопрос времени в том, какой будет цена такой экономии для сельского хозяйства завтра.