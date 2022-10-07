Черные клубы дыма окутали небо над Шымкентом

В Шымкенте 7 октября вечером произошел крупный пожар. Горела кровля строящегося здания на улице Рыскулова, передает OTYRAR.

Как сообщили в городском ДЧС, сообщение о возгорании поступило 7 октября в 18:06 часов. Пожар произошел в Аль-Фарабийском районе по улице Рыскулова, горела кровля двухэтажного строящегося здания. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 55 сотрудников ДЧС и 17 ед. техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент, одна бригада филиала центра медицины катастроф.

«Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что произошло загорание кровли 2-этажного строящегося здания на плошади 210 кв.м. Общая площадь самого здания 2583 кв.м., кровля мягкая, из рубероида. На месте происшествия на первом участке пожар локализован в 20-35, общую локализацию пожара дали в 20.52 . Жертв и пострадавших нет«, — сообщили в ДЧС Шымкента.