День пожилых людей с размахом отметили в Енбекшинском районе

В Енбекшинском районе Шымкента прошел праздничный вечер “Қазыналы қарттарым”, посвященный Дню пожилых людей.

На мероприятие были приглашены заслуженные ветераны, пенсионеры и общественные деятели района. На торжестве для ветеранов выступили городские артисты с песнями и танцами.

Сауле Тасыбекова -мать восьмерых детей и бабушка 29-ти внуков. Педагог-ветеран Шымкента проработала учителем 40 лет. На пенсии не сидит без дела, она — в составе районного «Совета бабушек». На праздник, ко Дню пожилых людей, её пригласили в качестве почетного гостя.

«Большое спасибо всем, кто устроил такой праздник для нас пожилых людей. Благодарим всевышнего за то, что дал нам дожить до таких дней. Главное, чтобы у нас в стране был мир и достаток», — говорит жительница Шымкента Сауле Тасыбекова.

В Енбекшинском районе проживает около 25 тысяч пенсионеров. Среди них много видных ветеранов труда, которые в разное время внесли немалый вклад в развитие Казахстана.

«По мере возможности мы помогаем пенсионерам в решении социальных проблем. Стараемся не забывать и в праздники. Мы приглашаем ветеранов за накрытые столы несколько раз в год. Не только в день пожилых людей, но и на Наурыз, празднование 8-го марта. Проводим праздники при поддержке спонсоров и городских властей», — рассказывает председатель совета ветеранов Енбекшинского района г. Шымкента Зулпыхар Жайшыбеков.

День пожилых людей проводят регулярно уже 15 лет. Депутат городского маслихата Рашкуль Оспаналиева отмечает, уважать старость — важный долг общества.

«Мы должны с уважением относиться к нашим ветеранам, тем кто отдал свой труд и многие годы жизни на процветание государства. Надеемся, что и молодёжь с уважением будет относиться к людям старшего поколения», — считает депутат маслихата г. Шымкента Рашкуль Оспаналиева.



В ходе торжественного мероприятия к ветеранам, со словами благодарности, обратились и представители творческой молодежи Шымкента. Они выразили своё уважение, пожелали здоровья и долгих лет жизни.