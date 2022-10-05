День пожилых людей с размахом отметили в Туркестанской области

В торжественном зале собрались пожилые люди Туркестанской области. Они молоды душой, полны сил и энергии.

Международный день пожилых людей с размахом отметили в регионе. На праздник были приглашены и удостоены чести ветераны труда и представители интеллигенции. Некоторые из них накануне праздника получили благодарственные письма. На мероприятие приехал аким области Дархан Сатыбалды и оказал уважение пенсионерам. Кроме того, глава региона пообщался со старшим поколением и выслушал их предложения.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«От всего сердца поздравляю вас с праздником – Международным днем пожилых людей! У казахского народа есть поговорка: «Страна, где есть пожилые люди – драгоценная страна». Уважение и почитание пожилых людей – наша исконная традиция страны. Касым-Жомарт Токаев недавно встречался с общественностью Туркестана. На встрече он сказал, что и впредь будет поддерживать город. В тоже время, хочу сказать, что вы тоже помогали в развитии нашего региона. В целях улучшения социального положения у пожилых людей, ведется работы по различным направлениям, создаются благоприятные условия для активного участия в культурной и духовной жизни более 179 тысяч ветеранов области. По случаю праздника желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, процветания вашим семьям и процветания вашим потомкам!».

В духовной столице также открылся центр «Активного долголетия». Общая площадь здания составляет 728 квадратных метров. Из бюджета Туркестана были выделены средства на содержание и оказание услуг центра. Ежедневно «райское место» для пенсионеров оказывает услуги 70 пожилым людям. А ежегодно свой заслуженный отдых в центре активного долголетия проводят 2500 ветеранов.

В настоящее время в области проживает около 180 тысяч жителей пенсионного возраста. 20 из них – ветераны Великой Отечественной войны, а больше 4,5 тысячи – труженники тыла. Ежемесячно на пенсионные выплаты пожилых людей из бюджета выдаеляют больше 15 млрд тенге. Также для улучшения их здоровья за счет бюджета больше 8 тысяч ветеранов отдыхают в «Ардагерлер үйі» и «Мейир».