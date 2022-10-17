День Республики начали отмечать в Шымкенте

В южном мегаполисе уже начали отмечать грядущий праздник. В Шымкенте прошел конкурс «Государственный язык – символ независимости», посвященный Дню Республики нашей страны, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в управлении внутренней политики акимата Шымкента.

В шымкентской библиотеке имени Аль-Фараби прошел городской конкурс «Государственный язык – символ независимости», посвященный Дню Республики. Организатором выступил городской учебно-методический центр.

12 участников конкурса — студенты вузов и учащиеся колледжей – проходили три тура: «визитная карточка» (подготовленный заранее видеоролик с рассказом о себе на казахском языке), эссе на тему Независимости (участники писали его прямо во время конкурса) и ответы на вопросы – разумеется, тоже на государственном языке.

Не секрет, что Шымкент — один из самых многонациональных городов Казахстана. Здесь в мире и согласии проживают более 18 национальностей.

Среди конкурсантов были молодые люди разных национальностей, но всех их объединила любовь к языку великих Абая и Мухтара Ауэзова.

Жюри во главе с главным редактором газет «Шымкент келбетi» и «Панорама Шымкента» Бахтияром Тайжаном пришлось долго совещаться, чтобы определить самых достойных. Но в конце концов все сошлись во мнении, что главный приз должен достаться студентке ЮКУ имени Мухтара Ауэзова Лэйле Рахматпури, которая блестяще проявила себя во всех трех турах.

Первое место присуждено Ироде Амановой. Второе место разделили Мадина Алимова и Гулчехра Аширматова. А третье место по праву досталось Жамшиду Абдувалиеву, Арзу Кураевой и Мадине Бабаевой.

Примечательно, что празднование Дня Республики в южном мегаполисе стартовало с языкового мероприятия. О необходимости укрепления статуса казахского языка говорил Касым-Жомарт Токаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«В частности, необходимо работать с казахскоязычной аудиторией. Расширяется круг казахоязычной аудитории. Это положительная тенденция. Важно способствовать вкладу других этносов в развитие Казахстана на государственном языке. Мы должны полностью поддерживать СМИ, работающие в этом направлении», — сказал Токаев.