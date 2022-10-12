Еще 2 кризисных центра для детей и женщин откроют в Шымкенте

В Каратауском и Абайском районах откроют кризисные центры для жертв бытового насилия, передает OTYRAR.

Домашнее насилие остается острой проблемой. Страдают от рук домашних тиранов в основном женщины. По данным специалистов, в каждой третьей казахстанской семье третируют женщин: физически и психологически. Только в Каратауском районе Шымкента сообщений о домашнем насилии свыше 1400. Властями принято решение открыть в следующем году в Каратауском и Абайском районах кризисные центры для жертв бытового насилия.

Ракымберди Мулкеманов, аким Каратауского района:

«54 процента нашего района женщины, то есть 130 тысяч женщин проживают в Каратауском районе. С начала года нами зарегистрировано 600 случаев домашнего насилия, они находятся под наблюдением. Кроме того, мы проводим разъяснительные работы не только со взрослыми, но и подрастающим поколением. Молодежный ресурсный центр встречается с людьми, проводит тренинги по предотвращению домашнего насилия».

В борьбе с домашним насилием общественники стали использовать альтернативные варианты. Сейчас сформирована комиссия медиаторов. Они призывают к диалогу обе стороны конфликта, участвуют в совместном решении их проблем и призывают супружеские пары сохранять семейный очаг.

Еркин Отарбаев, активист «Союза отцов»:

«Проводится большая работа по предотвращению домашнего насилия. Последствия такого насилия приводят к судебным разбирательствам и расторжению семейных союзов. Вы знаете, что сейчас есть закон о медиации. То есть, идет процесс примирения до и после суда. Мы тоже пытаемся примирить стороны. Хочу сказать, каждый должен думать о спокойствии в своей семье. К таким семинарам надо привлекать отцов. Они — опора семьи и их ответственность надо повышать».

Пожилые женщины, умудренные опытом, образовательные учреждения и общественники сходятся в этом мнении. Есть и те, кто не только на словах, а на деле показывает пример того, как перевоспитать сложных подростков и не дать им опуститься на дно. В вечерней школе учеников стараются увлечь учебным процессом, повысить их активность в обществе.

Гульмира Мулдахметова, директор вечерней школы №2:

«Сейчас реализуется отличный проект под названием «Казахстан без насилия». Поэтому, что касается нашей вечерней школы, несовершеннолетние дети приходят к нам по решению комиссии, созданной акиматом Шымкента. Сейчас ученики нашей школы занимаются не только учебой, но и домашними делами, помогают по дому. Думаю это хороший результат».

В Шымкенте продолжатся семинары и тренинги для сохранения семейной гармонии.