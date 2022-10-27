Главный прокурор Шымкента обратился к жителям

Впереди выборы Главы Государства. В связи с этим, главный прокурор третьего мегаполиса Габит Муканов обратился к жителям Шымкента.

В надзорном органе отметили, что с момента объявления о проведении внеочередных выборов Президента, генеральной прокуратурой определены основные задачи и организационные мероприятия для прокуроров всех уровней применительно ко всем стадиям избирательной кампании.

«Есть порядок проведения кампании, который детально урегулирован Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». А несоблюдение установленных норм влечет ответственность», — отметил Габит Муканов.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации.

Это следующие составы:

— Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (ст.102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);

— Воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию (ст.103 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей);

— Нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (ст.112 — штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей).

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 (п.7) Конституционного закона «О выборах в РК».

Справочно: к нарушениям условий проведения агитации относятся:

1) Необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

2) Публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

3) Прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

4) Отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.

За нарушение этих условий предусмотрена административная ответственность. Стоит отметить и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации.

— Изготовление или распространение анонимных агитационных материалов (согласно п.5 ст. 28 КЗ «О выборах в РК» все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено), что влечет административный штраф по статье 113 КоАП (25 месячных расчетных показателей).

— Умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов (ст.114 – штраф 15 месячных расчетных показателей);

— Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (ст.120 – штраф от 10 до 30 месячных расчетных показателей);

Справочно: не указание юридического лица, проводившего опрос; лиц, заказавших опрос и оплативших его; времени проведения опроса; метода сбора информации; точной формулировки вопроса; числа опрошенных и коэффициента погрешности результатов опроса.

— Нарушение условий проведения предвыборной агитации (ст.122 – штраф от 20 до 30 месячных расчетных показателей).

Справочно: согласно п.4 ст.27 КЗ «О выборах в РК» запрещается предвыборная агитация и распространение агитационных материалов:

— Государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьям, членам избирательных комиссий, религиозными объединениями;

— Участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ.

— Размещение агитационных материалов (на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования, ст.124 – штраф 25 месячных расчетных показателей);

— Нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации (ст.125 – штраф 5 месячных расчетных показателей).

Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 месячных расчетных показателей (от 30 до 153 тысяч тенге).

Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.150 УК — от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав — это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов (ст.151 УК — штраф либо исправительные работы в размере до 4 тыс. МРП/ограничение либо лишение свободы до 4 лет).

Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Фактов нарушения выборного законодательства не зафиксировано.

Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с местными государственными и правоохранительными органами, а также территориальной избирательной комиссией.

По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.