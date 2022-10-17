Главврач шымкентской больницы записал видеообращение Токаеву

Главный врач городской клинической больницы № 1 Шымкента Абылай Донбай обвинил руководителя управления здравоохранения в намеренном давлении и преследовании, передает OTYRAR.

Один из самых известных врачей города Абылай Донбай выступил с видеообращением Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Он рассказал о несправедливом отношении, давлении и даже преследовании со стороны руководителя управления здравоохранения Нурлыбека Асылбекова. К слову, этот пост Нурлыбек Асылбеков занял относительно недавно- всего 4,5 месяца назад.

«Я уже второй месяц не могу нормально работать. Два месяца идет преследование со стороны руководителя управления здравоохранения. Было несколько статей на фейковых телеграм-каналах, люди клевещут. Я обратился в правоохранительные органы», — рассказывает Донбай.

По словам Абылая Донбая, на данный момент он провел около 190 трансплантаций почек, около 30 трансплантаций печени. Проработал 7 лет в Астане, был главным трансплантологом столицы, в 32 года выполнил первую взрослую трансплантацию печени, в 2016 году приезжал в Шымкент, выполнял благотворительные операции по трансплантации печени. В 2019 году установил рекорд — за 5 часов 48 минут выполнил трансплантацию печени.

По словам врача, вот уже два месяца он не оперирует и не консультирует пациентов. Все потому что все рабочее время у него сидят проверки из разных государственных структур. А между тем врача ждут пациенты, которым нужна трансплантация почек и печени. Несогласный с такой несправедливостью главврач решил обратиться напрямую к Главе государства. Многочисленные проверки Абылай Донбай связывает с личной неприязнью со стороны руководства горздрава.

Ситуацию прокомментировали в городском управлении здравоохранения. По их словам, все сказанное главврачом не соответствует действительности. Как стало известно, в горздрав за 8 месяцев в отношении данной больницы официально поступило 15 жалоб, а так же в средствах массовой информации было опубликовано 17 негативных материалов.

Напомним, скандал произошел в первой городской больнице Шымкента в сентябре этого года. Тогда главного врача обвинили в поборах, а также неподобающем обращении с медицинским персоналом. Абылай Донбай затем организовал пресс-конференцию и заявил о готовности открыто обсуждать проблемы и отвечать на все вопросы журналистов. По его словам, многие медики привыкли брать деньги за бесплатные услуги и теперь установленные камеры в медучреждении не дают покоя некоторым лицам. Оттого якобы, на главврача наговаривают и хотят сместить. На этом основании, как сообщил горздрав, была проведена проверка с участием профильных специалистов.

«Кроме того, на незаконные действия главного врача А.Донбая официально поступили 6 жалоб от сотрудников больницы и на личном приеме у руководителя Управления здравоохранения по этим же вопросам обратились 2 сотрудника больницы.

По жалобам медицинских работников больницы о неправомерных действиях главного врача А. Донбая, управлениями здравоохранения, инспекции труда и департаментом медицинского и фармацевтического контроля г.Шымкент были проведены проверки в соответствии с требованиями закона», — сообщили в догонку в пресс-службе горздрава.

В ходе проверок в больнице выяснилось, что были закуплены лекарства выше утвержденных предельных цен, не соблюдались температурные режимы хранения препаратов, отсутствовали приложения к лицензии по некоторым медицинским услугам.

В настоящее время в больнице продолжаются проверки со стороны соответствующих уполномоченных органов. По результатам проведенных проверок Управлением здравоохранения города Шымкента будут приняты соответствующие меры.