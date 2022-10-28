К ограничению свободы за наркопосев осудили жительницу Туркестанской области

Жительница Сарыагашского района, незаконно выращивала коноплю во дворе своего дома.

В Туркестанской области вынесли приговор 57-летней жительнице Сарыагашского района, которая незаконно выращивала наркосодержащие растения.​

Во время оперативно-профилактических мероприятий полицейские Сарыагашского РОП задержали подозреваемую, в доме которой обнаружили наркопосев. Как пояснила женщина, наркосодержащие растения она выращивала для собственного употребления.

​В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемой 5 наркокустов и направили на экспертизу. Согласно заключению, 3 куста оказались коноплей, а 2 наркокуста — кокнаром.

​Данный факт зарегистрировали по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В результате, Сарыагашский районный суд назначил 57-летней подсудимой наказание в виде одного года ограничения свободы.