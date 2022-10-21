К природному газу подключили населенный пункт «Кокбулак»

В Шымкенте продолжается поэтапное подключение природного газа в населенных пунктах. До конца года голубым топливом планируют охватить еще 34 тысячи абонентов, передает OTYRAR.

Весомый подарок ко Дню республики получили жители населенного пункта «Кокбулак» Абайского района мегаполиса. Сюда провели природный газ. Проконтролировать запуск и поздравить жителей приехал и глава города Мурат Айтенов. Такому повороту событий горожане особенно рады сейчас, с наступлением первых холодов.

«Сегодня мы подключили газ к 1 детсаду и уже готовым домам. Теперь не надо таскать уголь, а все, что вам нужно, это впустить голубое топливо в свои дома», — сказал аким.

К слову, работы по газоснабжению населенных пунктов начались в прошлом году. Проложен газопровод общей протяженностью 16,1 км, утвержденный план выполнен в срок на 100%, утверждают в акимате.

В настоящее время газ подведен к магистральному газопроводу и начаты работы по абонементу Шымкентским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак». Дома с готовыми документами будут подключать к голубому топливу сразу.

В настоящее время, как заверили в акимате, 93% жителей мегаполиса уже обеспечены природным газом, этот показатель в ближайшие 2 месяца доведут до 94,7%. А именно, до конца года природный газ планируют провести еще в 8 населенных пунктов -«Туран», «Актас-1», «Актас-2», «Нуртас», «Батыс», «Сауле-276», «Акжар», «Аргымак». В количественном показателе это 34 тысячи абонентов.