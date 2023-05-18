Антикор напомнил о многомиллионных штрафах за подарки учителям

Антикор напомнил о том, что поборы в школах запрещены законом и за это можно получить как административное, так и уголовное наказание.

По сообщению Антикоррупционной службы, родители учеников не должны платить никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены.

Также учителям запрещено дарить подарки, стоимость которых превышает 10 МРП или 34 500 тенге. В ином случае предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 2000 МРП — это 6,9 млн тенге. К слову, еще 3 года назад порог допустимых подарков был до 6 тысяч тенге. Позже под запрет попали даже дорогостоящие цветы. Сейчас же наказывать будут лишь в том случае, если стоимость подарка превысила 34 500 тенге.

Для директоров школ предусмотрена административная и уголовная ответственность за получение незаконного материального вознаграждения и взятки. Штраф 600 МРП (более 2 млн тенге), за уголовное – от штрафа в размере 20-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества.

