Как заменить водительские права онлайн

Шымкентцам напомнили, как заменить водительские права не выходя из дома.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует посетителей, которым необходимо заменить права: это можно сделать онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, а так же с помощью мобильных приложений банков.

«Обмен водительского удостоверения можно произвести через eGov.kz и приложение Kaspi.kz. Этот способ замены документа сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди», — сообщили в пресс-службе.

Механизм получения этой услуги в онлайн режиме прост. Необходимо зайти на портал egov.kz либо в приложение банка, заполнить заявку, подписать ее своей ЭЦП и выбрать спецЦОН.

К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. После получения SMS уведомления необходимо проехать в указанный спецЦОН для получения уже готового документа.

Если вы меняете водительское удостоверение после истечения срока, то понадобятся справки из псих- нарко- диспансера, а также медицинская справка 073-формы.

С начала 2022 года через спецЦОНы Шымкента заменили или получили водительские права более 80 тысяч человек.