Ко Дню Республики в Шымкенте открыли детские площадки

Настоящий праздник местные власти третьего мегаполиса страны устроили для детей. В каждом районе открыли десятки спортивных и детских площадок.

К примеру, в Аль-Фарабийском районе сегодня сдали уже 28 площадок, глава района Рашид Мынбаев пояснил, что на этом останавливаться не будут. В районе еще много дворов, где досуг детей нужно организовать.

«Наши дети очень шустрые, придешь во двор и видишь как в футбол играют, подтягиваются, а для этого нужно создать все условия. Вот и стараемся, в рамках Года детей планируем еще больше открыть. Дети радостные, а что может быть важнее? Дай Бог, чтобы они были счастливы. Мы детишек поздравили! За площадками будут следить те, кто их строил, мы будем контролировать чтобы все было в целости«, — говорит Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района.

Жители района рассказывают, что город на самом деле преображается, если раньше приходилось досуг детей во дворе организовывать самим, теперь эта проблема решена.

«Мы живем в этом доме уже 20 лет, мучались, просили для детей площадки. Ребята с акимата пришли, посмотрели и вот теперь вздохнули с облегчением. С праздником, пусть в нашей стране будет мир, пусть дети играют, пусть растут во благо процветания нашего Казахстана«, — говорит Любовь Шатская.

Детские площадки открывают не только во дворах, но и в парках. В многих парковых зонах мегаполиса уже открыты детские площадки, небольшие сцены, спортивные поля и многое другое. Местные жители между собой устраивают соревнования.

«Мы в Центральном парке всегда гуляем, теперь можно с детьми посидеть, они играют. А какое еще счастье нужно? Мир, все есть. Да, проблем хватает, но без этого никак», — говорит Бахадыр Толебаев.

В Каратауском районе Шымкента тоже открыли детские и спортивные площадки. В мкр. Туран после сдачи домов, долго ждали когда благоустроят территорию, дождались.

«Мы с бабушкой по утрам гуляем, она занимается спортом, я тоже. Раньше тут было пустынно, теперь с утра к нам присоединились соседи, гуляем и играем. Нам раздали дяденьки мячи, спасибо. У нас теперь свое поле, мы все играем, и родители не ругаются что сидим в телефоне», — говорит Раяна.

Глава Каратауского района отметил, что планируют сдать еще несколько объектов, где будут созданы все условия для детей. На каждой детской площадке качели, турники, карусели и горки.

«Сегодня открыли футбольное поле, привезли детям мячи. Готовим еще несколько объектов, чтобы дети радовались и проводили время с пользой. Поздравляю, всех с праздником! Желаю всем здоровья и удачи», — сказал Рахымберди Мулкеманов, аким Каратауского района.

Аким Шымкента не раз давал поручение решить в Шымкенте вопрос с детскими и спортивными площадками.

«Мы были на отчете у акима Шымкента, просили благоустроить двор. Думали что пообещал и ждать нужно три года, а тут спустя несколько дней приехали ребята и начали что-то копошить, я испугалась, что начнут строить коммерческий объект, пошла и потребовала план, как оказалось детская площадка. Спасибо«,- говорит Алуа Тастемирова.

В честь празднования Дня Республики в Шымкенте проведут не только концерты, аким Шымкента будет обходить объекты строительства, проверять работу образовательных, медицинских и других учреждений.