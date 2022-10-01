Крупный пожар произошел на складе мебельного цеха Туркестана

Жертв и пострадавших нет.

30 сентября в около трёх часов дня в Туркестане на улице Шала Баксы 130, 2-х этажный отдельно-стоящий склад мебельного цеха (кровля двухскатная, профлист по деревянной обрешетке, общая площадь склада 2300 кв.м., принадлежит ТОО «Ideal Turkestan») в помещении на 2 этаже произошел пожар на предварительном площади 800 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Выезжали: ДЧС 10 ед.техники и 43 сотрудников, ДП 7 сотрудников и 3 ед.техники, ГУ «ЦМК» 3 работника и 1 ед.техники, МИО 4 работника и 4 ед.техники.