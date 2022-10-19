Медицинский скандал в Шымкенте закончился перемирием

Похоже, что два самых значимых человека в городской системе здравоохранения пришли к перемирию после громкого скандала.

После опубликованного видеообращения к президенту страны и бурной реакции горожан в социальных сетях, главврач №1 ГКБ Абылай Донбай и руководитель управления здравоохранения Нурлыбек Асылбеков нашли общий язык. Ранее обвинивший своего начальника в намеренном давлении и преследовании Абылай Донбай сказал, что отныне все недопонимания исчерпаны, претензий нет. А потому известный трансплантолог продолжит свою деятельность на посту главврача городской больницы. Записанное ранее Донбаем обращение так разлетелось на просторах интернета и вызвала общественный резонанс, что объявить о перемирии врачу пришлось так же публично.

«Уважаемые жители города, хочу выразить свое мнение касательно вчерашнего видео. Мы с руководителем управления здравоохранения поговорили, с моей стороны было много недопониманий, импульсивности, мы просто друг-друга не поняли. Все вопросы рассмотрели в рамках закона. Все недопонимания и претензии, которые были между нами, полностью исчерпаны. Мы готовы и дальше трудиться во благо. Я очень рад, что все решилось в положительном ключе. Всем спасибо», — сказал Абылай Донбай.

Напомним, 17 октября в Казнете с молниеносной скоростью распространилась видеозапись, на которой главврач Абылай Донбай, мол от безысходности, обратился лично к Касым-Жомарту Токаеву. Он пожаловался на прессинг со стороны главы горздрава Нурлыбека Асылбекова и многочисленные проверки.