На старте отопительного сезона

Сегодня, 20 октября, по поручению Мурата Айтенова в Шымкенте начался отопительный сезон.

Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

Статистика происшествий за прошлогодний отопительный сезон

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Шымкента за отопительный сезон-2021-2022 зарегистрировано 56 пожаров на территории города, в сравнении с 2020-2021 годами (зарегистрирован 61 пожар) количество пожаров снизилось на 11%. Материальный ущерб составил 86 млн. 895 тыс. тенге (2020-2021 – 132 млн. 67 тыс. тенге).

В отопительный сезон 2021-2022 погиб один человек, травмированных не зарегистрировано. По сравнению с прошлым отопительным сезоном в 2020-2021 годах погибли два человека, четыре получили травмы.

Основными причинами отравлений являлись неисправность газового котла, его отсутствие, нарушение правил эксплуатации газовой колонки, засорение воздухозаборного канала.

Разъяснительная работа по пожарной безопасности

В целях предупреждения несчастных случаев и отравлений угарным газом департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента совместно с акиматами города и районов, филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по г. Шымкенту, волонтерами молодежного крыла «Жастар рухы» партии «Аманат» и молодежного ресурсного центра на постоянной основе проводят агитационно-разъяснительную работу.

На территории города проведено 31 780 сходов с охватом 308 210 человек, организовано 192 схода с охватом 11 245 человек, проведена разъяснительная работа и распространены специально разработанные памятки.

Во время подворового обхода владельцы 101 дома не открыли двери сотрудникам ДЧС. Предупреждено 1 255 человек, выявлено 178 нарушений (несоблюдение порядка установки газовых приборов, отсутствие воздуховодов, несвоевременная проверка газовых приборов), на месте устранено 169 нарушений.

По инициативе департамента и управления строительства рабочим проектом предусмотрена установка газовых сигнализаторов в квартирах многоэтажных жилых домов. С 2020 по 2022 год строительные компании уже установили 6 494 датчика.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону текущего года разъяснительными работами охвачены 1 523 человека с посещением 315 малообеспеченных семей.

По городу с 15 августа по 2 сентября 2022 года в частном жилом секторе проведена разъяснительная работа с посещением 730 домов, где были охвачены 2 834 человека.

Сотрудники ДЧС индивидуально разъясняют и предупреждают каждого жителя о правилах пожарной безопасности.