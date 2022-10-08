Накануне Всемирного дня психического здоровья

Осенью жизнь наша становится менее суетной, более устоявшейся что ли. Появляется чуть больше времени для себя.

Нет, не только для того, чтобы заявиться в гости к давним друзьям, пройтись по магазинам, почитать вдоволь хорошей литературы. Становится чуть больше времени, чтобы, наконец, прислушаться к себе, «причесать», «пришпорить» собственные мысли-скакуны.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Тридцать лет назад инициативу появления этой даты проявила Всемирная федерация психического здоровья, ее поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Уж очень им захотелось, чтобы все мы, люди-человеки, улучшили свою информированность о проблемах психического здоровья, имели представление о способах его укрепления, умели предупреждать и знать хотя бы в общих чертах о методах лечения психических расстройств.

Ежегодно у этого дня своя тема. Тема 2022 года – «Психическое здоровье и благополучие – глобальные приоритеты для всех».

В последние три-четыре года мы ежедневно слышим с экранов ТВ, смартфонов: «Мир стал другим! Он никогда не будет прежним!» Да кто бы сомневался в этом! То пандемия с глобальной изоляцией, то локальные войны, то спецоперация со всеми вытекающими тягостными, а то и просто жуткими последствиями, первые беженцы… Как, глядя на это, выдержать нашей психике, как остаться психически здоровыми людьми?!

ВОЗ заявляла, что до начала пандемии в 2019 году каждый восьмой человек в мире страдал психическим расстройством. Пандемия COVID-19 вызвала глобальный кризис психического здоровья, подпитывая краткосрочные и долгосрочные стрессы, подрывая психическое здоровье миллионов людей.

Согласитесь, пандемия нарушила нашу привычную жизнь! Одни люди отнеслись к ковидным ограничениям относительно спокойно, у других явно слегка «снесло крышу». Помню, как два года назад встретила на улице подругу. Так она на попытку обычной обнимашки чуть в арык не свалилась. Так далеко отпрянула от меня. Тут же объяснила свое телодвижение: «Вот снимут карантин, тогда…»

Другой приятель до сих пор избегает посещать вживую массовые мероприятия, хотя очень музыкальный, общительный человек, что называется душа компании. Последние мероприятия славянского центра в центральном парке – «Старая пластинка», «Вечер Есенина» – все мимо. Теперь на все это у Сергея один ответ: «Да, пусть и мой формат, но там народу много приходит. Не хочу рисковать». По крайней мере, честно, откровенно. Хорошо, не буду больше беспокоить, сообщать, приглашать.

Общая картина мира, опять же, по данным ВОЗ, такова: по ее оценкам, в первый год пандемии рост как тревожных, так и депрессивных расстройств составил более 25%. При этом качество услуг служб охраны психического здоровья не улучшилось, а пробелы в лечении психических расстройств увеличились. Люди не обращаются за помощью к специалистам – психологам, психиатрам. Одни боятся, что люди будут шептаться за их спинами, мол, «ненормальный», другие опасаются дискриминации: не возьмут на престижную работу и т. д.

То, какое у нас с утра настроение, каков наш душевный настрой в течение дня и эмоциональное состояние к вечеру, иными словами, наше психическое здоровье, и есть главный компонент здоровья. Специалисты определяют его как состояние благополучия. В этом состоянии мы можем успешно самореализовываться, продуктивно работать, противостоять обычным жизненным стрессам, быть полезными обществу. То есть психическое здоровье – основа благополучия каждого человека.

До пандемии, по данным ВОЗ, в мире более 450 млн. людей страдали психическими заболеваниями. При этом каждый второй человек имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни, большая часть из них – это лица с пограничными психическими расстройствами.

А вы знаете, какое самое распространенное психическое заболевание в мире? Оказывается, депрессия. Мы в своей жизни это даже за болезнь не считаем, так… состояние души, не более. И лечить депресняк умеем: две капли воды на стакан водки или рюмку коньяка, хлоп – и нет никакой депрессии. Ну разве не так? А это чревато алкоголизмом. Где-то вычитала, что около 15% больных депрессией совершают суицид.

…Депрессия, депрессия, а что является ее предвестником? Правильно – стресс. За источником далеко ходить не надо: конфликты с домашними, соседями, поход в магазин, на рынок – а там ЦЕНЫ, поездка в общественном транспорте, напряженка на работе, нестабильность в мире. Как итог – распад семьи, смена или потеря работы, другие негативные последствия…

Боремся ли мы со стрессами? А как же, точно так же, как и с депрессией. С помощью алкоголя, большей частью, именно так мы и снимаем стресс, расслабляемся, потихоньку превращаясь в «арак-батыров».

А оказывается, со стрессами надо не бороться, а не допускать их, предупреждать!

Если коротко, то специалисты обычно дают такие рекомендации: поддерживайте интерес к жизни; не допускайте резких перепадов настроения; гоните прочь чувство своей никчемности в жизни; сделайте нормальными режим сна и питания. Все! Даже этого достаточно на первое время.

Разумеется, если у вас наметилась серьезная психологическая проблема, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Вам может помочь один из трех специалистов: психолог, психотерапевт и психиатр. Хотя кто-то из умных сказал: «Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться; если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно…»

Тем, кто интересуется этой темой более широко, сообщаем: ВОЗ отметит Всемирный день психического здоровья проведением форума психического здоровья-2022, который пройдет 10 и 11 октября (ежедневно с 12:00 до 15:00 по центральноевропейскому времени) на платформе Zoom.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА