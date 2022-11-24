Возраст для участия в молодежных программах повысят до 35 лет

Возраст молодежи в Казахстане продлят до 35 лет. Законопроект уже одобрен Мажилисом парламента и внесен в Сенат.

После того как его примут, возраст поднимут с 29 до 35 лет. И почти в два раза больше казахстанцев смогут получить доступ к государственным грантам на развитие бизнеса, госпрограммам для обучения профессиям, ипотечным программам. Но почему многие не успевают купить жилье и найти стабильную работу до 29 лет?

Молодость продолжается. Возраст молодежи в Казахстане поднимут до 35 лет. По данным аналитиков, к этой категории людей относятся три из пяти граждан нашей страны. Объем государственной поддержки молодежи в области трудоустройства и бизнес-инициатив увеличится почти в два раза, до 6 млн человек. Для совсем юных казахстанцев есть программы молодежной практики и получения первой работы. Те, кто постарше смогут создать бизнес-идею, защитить ее и получить грант до 400 МРП, это больше 1 миллиона тенге. Ну или пройти курсы и сменить работу.

«Государство предоставляет возможно обучения, в том числе онлайн, на сайте, бесплатные курсы на русском, казахском и английском языке. Можно обучиться и получить сертификат, профессии 1С, абсолютно разные курсы есть до того даже как выращивать клубнику«, — говорит Улпан Шегенова, заместитель директора департамента АО «Центр развития ресурсов».

Не исключено что программ для тех кому от 29 до 35 станет больше. По словам специалистов, продолжительность жизни во всем мире увеличивается. Если раньше в 35 у некоторых уже даже были внуки, то сейчас больше не нужно сразу после школы строить дом, заводить семью и рожать детей. Молодые люди больше уделяют внимание образованию и карьере. И только после 30 задумываются о семье и собственной жилплощади.

«Сейчас больше молодежь тратят на обучение, повышение квалификации, позже вступают в брак. Даже по данным Всемирной организации здравоохранения верхний предел молодости поставили 44«, — говорит Арман Байганов экономист.

Да и накопить до 29 лет на собственное жилье многие просто не успевают. Ведь в начале карьеры заработные платы небольшие. Чтобы начать откладывать может потребоваться несколько лет. Зато теперь те, кто поздно, по старым меркам, спохватился покупать квартиру, смогут участвовать в жилищных программах для молодежи.

«Во многих регионах реализуются отдельно молодежные программы из бюджетов регионов. Там кредитование молодежи, кроме того насколько нам известно, сейчас ведется работа чтобы была республиканская программа по кредитованию молодежи отдельно«, — говорит Даурен Саудабаев, директор филиала АО Отбасы банк в Шымкенте.

Для молодежи предусмотрена и программа арендного жилья. Правда только в трех мегаполисах. За несколько лет проживания в арендной квартире молодые пары смогут накопить на первоначальный взнос для покупки собственного жилья.