Не дайте себя затоптать!

Трагедия в Сеуле потрясла человечество. Чем?

Своей бессмысленностью и количеством жертв. Число погибших в давке в канун Хэллоуина в Сеуле к вечеру 30 октября выросло до 154 человек.

Тем, кто еще не в курсе, поясню: в ночь с 29 на 30 октября в столице Южной Кореи Сеуле проходило празднование Хэллоуина. В одном из переулков Итхэвон – это район Сеула, возле отеля «Гамильтон», где сосредоточено множество баров, произошла массовая давка. Якобы из-за того, что кто-то пустил слух, что в одном из баров находится какая-то мегазвезда и ее можно увидеть.

Очевидцы рассказали, что большая толпа людей хлынула в узкий переулок. Сначала впереди несколько людей упало, на них стали падать другие, а толпа сзади все прибывала и давила тех, кто был впереди…

Справка для тех, кто не знает, что такое Хэллоуин. Это относительно новомодный для нас праздник, в котором смешались и языческие обычаи, и религиозные традиции, и пугающие суеверия. Атрибуты Хэллоуина: костюмы (маски), изображающие нечисть, и светильник Джека в виде тыквы со свечой. Это чуждый для нас праздник, по типу Дня святого Валентина. В последние годы Хэллоуин стал очень популярен в Южной Корее. В тот злополучный день в Сеуле, по оценкам местной полиции, на празднование пришли около 100 тысяч человек, в основном молодежь.

Президент Казахстана направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Корея, сообщается на сайте Акорды. В телеграмме Касым-Жомарта Токаева говорится: «…В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей». Выяснилось, что среди погибших в Сеуле оказалась гражданка Казахстана – студентка из Актобе.

Только случился Сеул, как вновь в новостной ленте трагедия. На этот раз в Индии, где минимум 90 человек погибли, более 100 пропали без вести после обрушения моста в реку Мачху в штате Гуджарат в Индии, сообщил Zakon.kz.

Прямо напасть какая-то! Хотя, надо признать, что подобного рода трагедии (и пострашнее) периодически случались и в прежние годы. Помните, из уроков истории: давка на Ходынском поле на окраине Москвы 18 мая 1896 года – 1379 погибших. Народ собрался в надежде получить подарочный кулек по случаю коронации царя.

Но самой массовой по числу жертв была давка, которая произошла 2 июля 1990 года в пешеходном туннеле, связывающем Мекку и палаточный город мусульманских паломников в Мине. По официальным данным, погибли 1426 человек.

Представьте себе, 45-градусная жара. Туннель длиной около 500 метров, который мог вмещать до 1000 человек одновременно. В тот день там набралось 5 тысяч людей, произошла остановка вентиляционных систем. Возникла давка. Многие погибли или потеряли сознание от недостатка кислорода…

На памяти наших пожилых людей давка, случившаяся в Москве на похоронах Сталина в марте 1953 года…

Достаточно примеров. Важно уяснить правила, как спастись в толпе? Не исключено, что однажды вы можете оказаться в ней: возможно на спортивном мероприятии, концерте, во время какой-нибудь акции, на распродаже или в ходе массовых беспорядков, куда вас случайно толпа и занесла.

Прочтите и постарайтесь запомнить эти правила поведения в толпе. Они составлены спасателями и людьми, чудом выжившими в давке. Я их просто привожу для вас.

* Избегайте толпы, большого скопления людей. Не обязательно ходить на матчи, концерты. Куда безопаснее смотреть это по телевизору или в интернете.

* Если все же вы оказались в месте массового скопления людей, сразу же, как только вошли туда, оглянитесь вокруг, просчитайте заранее ходы отступления и находитесь как можно ближе к ним. Самые опасные места – перед сценой и около раздевалок, узкие проходы и места рядом со стеклянными витринами.

* По окончании концерта, матча, представления не торопитесь к выходу. Вас могут затоптать. Дождитесь, пока толпа рассосется – и алга!

* Если же вы сильно торопитесь, то лучше заранее пройти к выходу и выйти первым сразу после окончания праздничного шоу, матча, концерта.

* Если вы вдруг уже оказались в плотно сжатой толпе, не сопротивляйтесь движению, попытайтесь отойти от центра, но и не идите совсем по краю, при этом старайтесь избегать выпирающих предметов, столбов, колонн, стеклянных витрин, а также стоящих колясок или тумб. Не хватайтесь за них ни в коем случае! Размажут.

* Собираясь на матч, концерт, помните о соответствующей экипировке. Обувь должна быть удобной, плотно облегающей, а женщинам лучше надеть туфли без каблуков.

* Если вы что-то уронили, то не наклоняйтесь, чтобы это поднять! О вас могут споткнуться люди, следующие за вами. Затопчут.

* Не берите детей в массовое скопление людей, а если уж вы оказались вместе с ребенком, то возьмите его на руки или посадите на шею, на плечи.

* Заранее объясните ребенку, что ему делать, если он потеряется. Маленький ребенок должен знать свою фамилию и имя, как зовут родителей и домашний адрес. Как только обнаружится пропажа родителей, он должен громко звать на помощь.

* С ребенком постарше обговорите место, где вы встретитесь в случае потери друг друга из видимости. Желательно наизусть выучить пару-другую номеров телефонов родных и друзей. На случай пропажи вашего мобильного телефона.

* Держитесь подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. Они вас просто снесут…

* Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

* Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

* Не держите руки в карманах.

* Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

* Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

* Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Храни нас Всевышний. Берегите себя!

Фарида Шарафутдинова