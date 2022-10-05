Незаконный игорный бизнес ликвидировали в Туркестанской области

Два факта незаконного игорного бизнеса выявили в Туркестанской области за сутки.

В отдел полиции обратился местный житель. Он показал, что в одном из сел действует незаконный игорный бизнес. Получив сообщение, стражи порядка прибыли по указанному адресу. В ходе осмотра полицейские изъяли 7 мониторов, кассовый аппарат со сканером и большой игровой аппарат-терминал. У администратора игорного зала сотрудники полиции обнаружили около 100 тысяч тенге.

Кроме того, стражи порядка выявили еще одно заведение, где также организовали аналогичный незаконный игорный бизнес.

«При проверке, в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли 7 системных блока, 7 мониторов, 3 телевизора, кассовый аппарат и 9 тысяч тенге. Данные факты зарегистрировали по статье “Организация незаконного игорного бизнеса”. Назначили соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится досудебное расследование», — прокомментировала пресс-служба ДП Туркестанской области.