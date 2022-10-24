Доброго утра и хорошего вечера!

Октябрь приближается к концу, а это уже настоящая осень. Отступила жара, мир вокруг окрасился в мягкие цвета, дни уже не такие бесконечные, как летом. Природа готовится погрузиться в сон. И нам тоже хочется побольше поспать по утрам, но не получается. Будильник звенит в темноте, напоминая, что пора вставать и включаться в поток бесконечных дел…

О полезных утренних привычках

Мы так много говорим о вредных привычках и так мало о полезных. А ведь именно они делают нашу жизнь лучше, радостнее. Если начинать утро с хороших привычек, то и день пройдет по-хорошему.

Научитесь вставать заранее. Заранее – в вашем конкретном случае. Для одних это в шесть утра, для других – в восемь. Главное, чтобы вам хватило времени сделать все утренние дела без спешки и нервов, не бегая по квартире в поисках пропавших носков и не раздавая подзатыльники младшим домочадцам, путающимся под ногами.

Благодаря запасу времени можно не торопиться и делать все основательно. В том числе что-то прикидывать, планировать, корректировать. На свежую голову решить, что из запланированного вчера действительно нужно сделать сегодня. Помните – утро вечера мудренее.

Впустите свет и воздух. Встали, распахните окно, впустите в дом свежий воздух. Даже когда на улице холодно, обязательно проветривайте с утра комнату. Завернитесь в одеяло или плед и, стоя у окна, вдохните бодрящий воздух, это поможет поскорее проснуться и зарядиться энергией. Если на улице еще темно, зажгите свет поярче. Дайте своему организму узнать, что новый день уже настал.

Как вы помните, вода – это жизнь. Начинайте каждое утро своей жизни со стакана чистой воды. Лучше с лимоном. Такой напиток разбудит организм, очистит и заставит его заработать. Выпивая с утра стакан воды с лимоном (1 ч. л. сока лимона на 100 мл воды), вы улучшаете свое настроение и самочувствие, пополняете запасы энергии и укрепляете иммунитет. Лимонная вода способствует выведению токсинов, стабилизирует пищеварительные и ускоряет восстановительные процессы в организме.

Контрастный душ с утра – еще одна отличная привычка. Это не просто гигиена, это средство для бодрого настроения на весь день. Под струей воды освежается тело, просыпается ум, а организм заряжается энергией. Контрастный душ улучшает циркуляцию крови, закаляет тело, повышает иммунитет и отлично встряхивает весь организм. В душе можно расслабиться и помурлыкать любимую песенку или, наоборот, собраться и продумать предстоящие дела.

Откажитесь от гаджетов с утра. Конечно, для современного человека это бывает сложно. В нас уже укоренилась привычка начинать и заканчивать день со смартфоном в руках. Постарайтесь отвыкать от этого. Вместо того чтобы утюжить туда-сюда ленту новостей, поставьте хорошую музыку, полейте цветы, подумайте о том, что приятное ждет вас сегодня.

Наведите порядок в комнате. Застелите постель, сложите и уберите в шкаф пижаму, разложите по местам вещи. За пять минут, которые вы потратите на наведение порядка в комнате, ваша психика настроится на ощущение упорядоченности в жизни и уверенности в своих силах.

Обязательно завтракайте. Всем нам с детства внушали, что завтрак должен быть полезным. Это действительно так. Но еще немаловажно, чтобы еда была вкусной. Старайтесь превратить ранний прием пищи в еще одно утреннее удовольствие. Если не можете «затолкать» в себя полноценный завтрак в семь утра, возьмите с собой на работу перекус. Это позволит без труда дожить до обеда и не навернуть лишнюю порцию, проголодавшись за полдня.

Физическая зарядка – еще одна полезная привычка. С утра разомните тело, потянитесь, покрутитесь, поприседайте. Делайте все с удовольствием. Не гоните себя на утреннюю пробежку, если этого не требует ваше тело. К тому же врачи все чаще говорят, что бодрый бег не такое уж полезное занятие для организма, особенно немолодого. Замените бег энергичной ходьбой до места работы или учебы.

Вечер подарите себе

А знаете ли вы, что хорошее утро нужно готовить с вечера? Подумайте, что сделать перед сном, чтобы провести утро без лишней суеты. Подготовьте необходимые продукты для завтрака. Решите, какое платье или костюм наденете завтра на работу. Проверьте, собрали ли ваши дети школьные рюкзаки, приготовили ли одежду и обувь. Положите на видное место ключи, телефон, бумажник, чтобы утром легко переложить все это в сумку и ничего не забыть. В общем, чем организованнее вы проведете вечер, тем безмятежнее будет ваше утро.

Чтобы утром встать бодрым и выспавшимся, приучите себя ложиться спать в одно и то же время. Отсчитайте семь часов назад от того момента, когда вам необходимо проснуться – это и будет ваш оптимальный час отхода ко сну. За семь часов организм взрослого человека должен полностью отдохнуть и настроиться на новый рабочий день.

Перед сном подышите свежим воздухом. Перед тем как отправиться в кровать, выделите 20-30 минут для вечерней прогулки. Нет возможности, то хотя бы выйдите на балкон, вдохните полной грудью, помечтайте, глядя в небо. Везет, если у вас есть домашний питомец. Прогулка с ним – уважительный повод получить не просто лишнюю порцию кислорода, но и положительные эмоции, отвлечься от проблем.

Еще одно великолепное занятие – чтение на ночь. Читайте книги и журналы каждый день! Пусть даже совсем немного, пару страниц. Узнавая что-то новое, вы незаметно для себя станете более эрудированным, превратитесь в интересного собеседника и более уверенного в себе человека. А чтение художественной литературы приучит ваш мозг мыслить креативно. Каждый раз, когда вы читаете, вы стимулируете творческое мышление. А это, как известно, повышает когнитивные способности и позволяет дольше сохранять энергию и молодость.

К слову, иногда чтение помогает быстрее заснуть. Только для этого случая выбирайте не увлекательные приключения и открытия, а что-то поскучнее и более монотонное. Когда-то идеальным «сонным чтивом» были материалы партийных съездов, издававшиеся огромными тиражами. Поройтесь в дедушкиной библиотеке: вдруг они сохранились?

Хорошая вечерняя привычка – записывать на бумаге все, что нужно сделать завтра. Пока рука выводит строчки, голова уже обдумывает предстоящие действия. К тому же, доверив свои планы бумаге, человек избавляется от навязчивого пережевывания мыслей, которые не дают заснуть и заставляют ворочаться в постели. А наутро, быстро взглянув на свои записи, можно оставить необходимое и вычеркнуть все лишнее. Имея такой план с утра, вы успеете сделать за день намного больше, при этом испытаете меньше стрессов.

Вечером обязательно уделяйте время себе и своей семье. Рабочие проблемы оставьте на рабочий день, они не должны съедать ваш семейный вечер. Отключите рабочие контакты, проигнорируйте социальные сети, вместо этого поговорите, поиграйте, позанимайтесь с домочадцами. Обсудите их планы на завтра, проявите заинтересованность в делах детей и супругов, поговорите с родителями. Семья – это наша главная ценность и поддержка, не ленитесь вкладываться в нее, если хотите получать отдачу.

Единственная цель всех этих утренних и вечерних ритуалов – добавить в вашу жизнь чуть больше комфорта и спокойствия. Сделать вечер приятным, утро бодрым, а каждый новый день – приносящим хорошие результаты и новые надежды. Независимо от погоды за окном.

Предупреждение метеозависимым

В октябре жителей Земли предупредили сразу о трех атаках из космоса – магнитных бурях, ожидаемых в начале, середине и конце месяца. Они были разные по силе: некоторые возмущения магнитного поля люди даже не почувствовали, а другие доставили ощутимые неприятности многим метеозависимым гражданам. Третья и последняя в октябре магнитная буря ожидается с 27 по 30 октября. Ее сила может составить от 4 до 5 баллов и вызвать дискомфорт у метеопатов.

Известно, что наиболее подвержены негативному влиянию магнитных бурь люди после 60 лет. Поэтому человеку пенсионного возраста нужно внимательнее относиться к своему здоровью. А также в зоне риска перенесшие тяжелые болезни – инфаркты, инсульты, сложные операции, страдающие хроническими болезнями сердца и сосудов, нервной системы и психики. Под влиянием магнитных бурь находятся и беременные женщины.

При учащенных геомагнитных колебаниях метеопаты испытывают нарастающую головную боль; учащенное сердцебиение; депрессивное настроение; проблемы с концентрацией внимания; слабость и сонливость; повышение артериального давления; ломоту суставов и мышечные боли. Справиться с влиянием магнитных бурь на организм никакие таблетки не помогут.

Разве что в такие дни пациентам с хроническими заболеваниями врачи советуют быть более дисциплинированными: не пропускать назначенного приема лекарств, избегать лишней нагрузки на организм, больше отдыхать.

Среди общих полезных советов – перейти на легкую пищу, соблюдать водный баланс, пить травяные чаи, как можно больше времени проводить на свежем воздухе, минимизировать «общение» с мобильными гаджетами, спать достаточное время.

Яна КОТТ