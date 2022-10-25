Пассажирам FlyArystan можно забыть об очередях в аэропорту

Пассажирам лоукостера FlyArystan больше не придется тратить время в длинных очередях.

Теперь, восемь пассажирских терминалов iJan, под фирменным подиумом, будут работать круглосуточно в воздушной гавани южной столицы. В ближайшее время iJan появится во всех аэропортах Казахстана.

iJan была разработана с учетом бесперебойной работы мобильного приложения FlyArystan, а это значит, что у клиентов лоукостера всегда есть выбор — либо регистрация через приложение и на сайте flyarystan.com бесплатно, либо через терминал iJan.

Аэропорт Алматы: каждый день из международной воздушной гавани совершаются десятки вылетов, а это тысячи пассажиров. Чтобы контролировать время пребывания в аэропорту и сам процесс регистрации, FlyArystan запустил новую услугу. Назвали услугу iJan. Каждый пассажир лоукостера может взвесить багаж, распечатать бирку, сдать чемодан на багажную ленту — и всё это без очереди!

Инновационная стойка от FlyArystan открылась в алмаатинском аэропорту, в ближайшее время iJan появится и в Шымкенте. Глава лоукостера уверяет, что в каждом городе у iJan будет своя особенность: это не только цифровизированный процесс, но и историческая связь с определенным городом.

«Мы гордимся тем, что FlyArystan — первая авиакомпания, внедряющая инновационную практику в жизнь отечественных пассажиров. Все это позволит пассажирам контролировать время пребывания в аэропорту, а также сам процесс регистрации. iJan была разработана с учетом бесперебойной работы мобильного приложения FlyArystan, а это значит, что у клиентов лоукостера всегда есть выбор — либо регистрация через приложение, либо через терминал iJan. Стоит отметить, что за помощью iJan будут обращаться все пассажиры, ведь помимо регистрации на рейс у стойки нужно будет взвесить багаж, распечатать багажную бирку и лишь после сдать его на багажную ленту. И все это без очереди. iJan – это позитивное изменение и уход от действующей практики аэропорта, которое мы надеемся пассажиры с радостью внедрят в свою жизнь», — говорит Эдриан Хамильтон-Маннс, управляющий директор FlyArystan.

Важная информация. Лоукостер FlyArystan совершает регулярные перелеты из Шымкента в

• Алматы и Астану (ежедневно)

• Актау (пять раз в неделю)

• Атырау (с ноября 5 раз, а с декабря 6 раз)

а также стыковочные рейсы в Кутаиси, Стамбул и Дубай (доступны также прямое сообщение).

Стоимость билетов и покупка дополнительных услуг доступна в мобильном приложении FlyArystan и на сайте авиакомпании FlyArystan.com.

FlyArystan дарит подарки. Первому пассажиру, прошедшему регистрацию, вручили годовой абонемент на все внутренние рейсы. Для удобства и безопасности клиентов, борты авиакомпании FlyArystan регулярно обновляют — это залог качества и процветания компании.