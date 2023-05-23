Самолеты FlyArystan столкнулись с птицами

Птицы атаковали сразу два самолета авиакомпании FlyArystan.

Из-за этого задержаны рейсы Туркестан — Астана и Костанай — Астана. Об этом авиаперевозчик сообщил в Telegram канале. Информации о пострадавших нет.

«23.05.2023 в связи со столкновением с птицами будут задержаны следующие рейсы:

КС7362 Туркестан — Астана. Время вылета изменено на 10:20. КС7342 Костанай — Астана. Время вылета изменено на 19:05″. — говорится в сообщении.

К слову, чаще всего опасные встречи происходят в момент взлета или посадки самолета. По данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами.