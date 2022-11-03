Вчера самолет FlyArystan не смог приземлиться в Шымкенте. Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета гражданской авиации. По данным сервиса Flightradar24, борт Airbus A320-232 вылетел из Алматы. Однако приземлиться в Шымкенте не смог и вернулся в аэропорт вылета, сообщает КТК.

«Самолет FlyArystan сообщением Алматы – Шымкент сделал круг над городом, но не смог сесть из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому произошла задержка», – сообщили в КГА.

Отметим, что во FlyArystan пока не комментируют ситуацию. В авиакомпанию направлен официальный запрос. По данным Казгидромета, в Шымкенте 2 ноября было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра.