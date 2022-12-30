Авиакомпания FlyArystan рекомендует регистрироваться на рейсы онлайн

С января регистрация на рейсы лоукостера FlyArystan в аэропортах станет платной. Стоимость на одного пассажира составит 1000 тенге.

За 500 зарегистрироваться смогут те, кто заранее купит услугу «Регистрация в аэропорту» на сайте компании. Как зарегистрироваться на рейс бесплатно и для чего внедряются изменения?

Авиакомпания FlyArystan настоятельно рекомендует проходить регистрацию бесплатно. Сделать это можно онлайн на сайте FlyArystan.com или в мобильном приложении FlyArystan. Услуга открывается за 30 дней и закрывается за 40 минут до вылета. Для тех, кто не зарегистрируется заранее, услуга регистрации в аэропорту – в терминалах самообслуживания iJan или через классические стойки регистрации, там, где нет терминалов, станет платной. Эта практика активно используется у мировых лоукостеров и применяется перевозчиками для оптимизации процессов и улучшения сервиса в аэропорту.

«В ходе оптимизации процессов авиакомпания FlyArystan также внедрила киоски саморегистрации. i Jan для того, чтобы одновременно регистрировать пассажиров на 3-4 и более рейсов, тем самым сократить очереди в аэропортах, улучшить и обеспечить сервис пассажирам. А также оставить возможность для пассажиров дешевых авиабилетов», — говорит Макпал Бейбитжанкызы, менеджер по стандартам авиакомпании FlyArystan.

По словам представителей компании, более 60% пассажиров уже идут в ногу со временем и активно пользуются онлайн-регистрацией. При полном переходе на заблаговременную регистрацию на рейс через сайт flyarystan.com или мобильное приложение FlyArystan, пассажиры станут меньше времени проводить в аэропортах перед полетом, пользуясь удобным сервисом iJan. При этом авиаперевозчик одномоментно сможет быстро и качественно обслуживать сотни пассажиров нескольких рейсов одновременно и сохранить стоимость билетов на доступном для пассажиров уровне.

«В этом году авиакомпания FlyArystan – вторая в Казахстане, вслед за материнской авиакомпанией Air Astana мы получили четыре звезды признания международного рейтингового агентства Skytrax. Это считается высоким показателем!«, — говорит Ляззат Набиева, пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan.

Стоит отметить, что 2022 был очень плодотворным годом для лоукостера, который не только внедрил стойки саморегистрации, получил признание Skytrax, но и обновил свой авиапарк абсолютно новыми самолетами Airbus. В следующем году FlyArystan планирует эспансию по увеличению самолетов, расширив флот до 19 лайнеров Airbus.