FlyArystan ответили на обвинения известной телеведущей

Авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент с участием Ляйли Султанкызы. Известная телеведущая получила травму на борту самолета. При падении багажа с верхней полки ей рассекло бровь.

Однако медицинскую помощь, по словам пассажирки, своевременно не оказали.

Телеведущая говорит, все произошло неожиданно, когда один из попутчиков хотел достать из полки свои вещи. При этом, по ее словам, на борту оказать медицинскую помощь не смогли.

«У меня глаза щипят и болят. В первую очередь я о чем подумала, что завтра съемки, вдруг синяк останется. Смотрю, оказывается, кровь идет. Женщина, которая рядом сидит, начала паниковать: дайте воду, дайте холодное, лед, чем можете помочь. Стюардессы стояли и смотрели, подали воду, но она была не холодная«, — говорит Ляйля Султанкызы , журналист.

По словам пострадавшей, аптечки на борту не оказалось. Представители перевозчика прокомментировали ситуацию, извинились и напомнили о правилах безопасности на борту.

«Информации о том, что на борту отсутствует аптечка, со стороны экипажа не было. Также хотим напомнить, что на борту нашего самолета есть три типа аптечек первой помощи, укомплектованных согласно установленным стандартам. В случае с данным пассажиром, была оказана первая медицинская помощь, поиск и вызов квалифицированного медицинского персонала. Однако пассажир отказался дожидаться врачей», — говорит пресс-служба авиакомпании FlyArystan.

Но по словам телеведущей, от медицинской помощи она не отказывалась, а просто решила сама быстрее добраться до медпункта.

«На самом деле я не отказалась. Я посчитала на тот момент, когда из тебя истекает кровь, любой человек не будет сидеть и ждать медиков, я заплатила в СИП 12 тысяч за обслуживание, что довезли в пункт СИП, вышла, и где общий зал, зашла в медпункт. Там быстро обработали, как медиков зовут, сразу и полицейских приглашают», — говорит Ляйля Султанкызы , журналист.

Ляйля Султанкызы написала заявление и прошла судмедэкспертизу. Телеведущая еще не решила будет она подавать в суд или нет. И это не первая жалоба на авиаперевозчика. Из-за участившихся жалоб пассажиров на качество обслуживания и задержки рейсов авиакомпании «Air Astana» и «FlyArystan» проверит специальная комиссия.