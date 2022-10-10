Послание Главы государства обсудили в ТОО «Водные ресурсы -Маркетинг»

В Шымкенте представители Общественного совета провели совещание, на котором обсуди ли основные положения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября этого года.

На встрече с ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» были обсуждены вопросы, поднятые президентом страны и отмечены его рациональные моменты.

Члены Шымкентского городского общественного совета провели совещание с сотрудниками ТОО «Водные ресурсы маркетинг» по разъяснению и обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября этого года. На встрече члены Общественного совета рассказали об изменениях ожидающих народ Казахстана, и озвученных Главой государства в послании, а также подчеркнули его эффективные стороны.

«В этом послании очень много новшеств. Многие проблемы, волнующие население, были озвучены в этом документе. Мы провели много встреч с населением перед посланием и референдумом. Там звучало много вопросов волнующих сегодня казахстанцев. И на часть из них были получены ответы в послании Президента. Например, народ задавал вопрос — почему мы не получаем долю в Нацфонде? И почему не принимается новая программа развития бизнеса. Вот на эти вопросы и прозвучали ответы в Послании президента«,— говорит председатель Шымкентского городского общественного совета Бауыржан Алтеев.

Председатель Общественного совета отметил, что Казахстан за 30 лет добился немалых успехов. Тем не менее экономическое развитие страны замедлилось, сказал Бауыржан Алтеев. В Послании Глава государства отметил необходимость развития экономики, поручив изменить налоговое законодательство в сфере малого и среднего бизнеса. Это тоже было проблемой для многих казахстанских предпринимателей

«Один из вопросов, который поднимали предприниматели, реформа налогового законодательства. Изменения в этой сфере также нашли отражение в послании. Реформирование ждёт и таможенную систему. Одна из проблем здесь наличие бумажной волокиты. Казахстан — большой транзитный коридор для международной торговли. Это направление также нужно развивать», — рассказал председатель Шымкентского городского общественного совета Бауыржан Алтеев.

Вопрос привлечения инвестиций в инфраструктуру озвученный в Послании, сейчас актуален и в Шымкенте. Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Анарбек Орман отметил, что это хорошая инициатива на благо страны.

«В послании отчётливо поставлен вопрос о снижении уровня износа инженерной инфраструктуры на 15% — такой как газ, тепло, вода, канализация. Это очень крутое решение. Спасибо президенту, который думает о положении народа и принимает такое решение. Сейчас со стороны государства готовится специальная концепция в этом направлении»,— считает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Анарбек Орман.

Доверие народа, проголосовавшего на референдуме в поддержку реформ, оправдывается. По словам членов Общественного совета в послании предложены решения ряда вопросов делающих жизнь казахстанцев более комфортной и внушающих уверенность в завтрашнем дне.