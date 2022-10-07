«Потерял много крови»: Тяжело раненного в кафе мужчину прооперировали

По последней информации, тяжело раненный мужчина в одном из шымкентских кафе, успешно прооперирован.

Как сообщил врач-хирург Талгат Шауенов, 34-летний житель Шымкента поступил в критическом состоянии и сегодня перенес уже несколько сложнейших операций. За жизнь пациента с 4 утра боролись врачи №1 городской клинической больницы. В данный момент выполнены все необходимые оперативные вмешательства.

«Пациент потерял очень много крови. Провели все необходимое. У него было огнестрельное ранение в живот, травма толстой и тонкой кишки, травма левой бедренной артерии, мочевого пузыря, травматический шок тяжелой степени. Проведены сложные операции. Выполнена резекция тонкой кишки, операция на бедренной артерии, колостомия», — рассказал врач-хирург Талгат Шауенов.

Пациент сейчас находится в №1 городской клинической больнице.