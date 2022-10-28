Реформы по борьбе с коррупцией обсуждают в Туркестанской области

В Туркестанской области усилится борьба с коррупцией. Сегодня в регионе реализуется новый пилотный проект. В соответствии с ним на судебные процессы над чиновниками, подозреваемыми в факте получения взятки, будут приглашаться их коллеги.

Главная цель — повлиять на сознательность государственных служащих показав последствия коррупционных действий, говорят специалисты. Об этой инициативе говорилось на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством главы региона Дархана Сатыбалды.

В заседании комиссии по видеосвязи приняли участие руководитель превентивной службы республиканского Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов, руководители правоохранительных, государственных и местных исполнительных органов, акимы районов и городов. На совещании под председательством акима области было отмечено, что в регионе подготовлена карта коррупционных рисков. По словам Дархана Сатыбалды, укрепление мер профилактики взяточничества является одним из приоритетных направлений политики государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич на совещании по вопросам противодействия коррупции четко отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупционными проявлениями является одним из основных приоритетов государственной политики. Для установления верховенства закона и создания настоящего правового государства необходимо, прежде всего, искоренить коррупцию. Вопрос всесторонней борьбы с мздоимством, не ушёл с повестки дня», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Руководители антикоррупционных органов отмечают, что в Туркестанской области продолжается системная работа по профилактике и ликвидации коррупции. Так, в регионе организован проектный офис по борьбе со взяточничеством, созданы специальные группы в составе сотрудников акимата. Во всех управлениях и квазигосударственных организациях области проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Также в области реализуется еще один пилотный проект.

Так на судебном заседании над подозреваемыми в получении взятки, будут присутствовать их коллеги. Здесь главная цель — повлиять на сознание госслужащих поставив акцент на последствиях коррупционных действий говорят специалисты.

«Хочу сказать акимам городов, районов, и руководителям областных управлений, что борьба с коррупцией — это основные показатели вашей работы. Поэтому поручаю полностью обеспечить выполнение концепции противодействия коррупции в РК на 2022-2026 гг», — предупредил чиновников Дархан Сатыбалды.

Подводя итоги совещания глава региона, строго предупредил руководителей управлений и акимов, что действия каждого гражданина, допустившего коррупционное нарушение, не должно оставаться без внимания. Он также поручил ответственным за эту сферу следить за выполнением этого поручения.