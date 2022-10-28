Сеть магазинов «Mama Podium» презентовала национальный бренд «BalaCo». На церемонии открытия клиентам магазины представили несколько образов новой коллекции одежды. Национальный бренд выпустил на продажу одежду для самых маленьких, от рождения до 1 года.

Улжанай Кожанбаева постоянный клиент магазина «Mama Podium» . Молодая мама, ждет рождения второго ребенка. Говорит, в магазине можно приобрести все что понадобится малышу. А коллекция нового национального бренда понравится каждой маме.

«Мы сюда ходим уже больше года, здесь можно найти для малыша все необходимое. А теперь тут появился бренд в нашем национальном стиле. Мне очень он понравился», — говорит Улжанай Кожанбаева, жительница г. Шымкента.

В сети магазинов «Mama Podium» официально презентовали национальный бренд BalaCo. На презентации для гостей также была подготовлена концертная шоу-программа. А еще среди самых активных покупателей были разыграны ценные призы и подарки. В мероприятии приняли участие и партнеры магазина.

Основатель сети магазинов» Mama Podium» Гульбану Кайраткызы говорит, идея бренда BalaCo пришла к ней год назад. По ее словам, бренд олицетворяет собой нашу культуру, несет в себе национальный код. На церемонии открытия было представлено несколько образов их новой коллекции одежды для детей.

«Я вынашивала эту мысль уже год, в ней воплощение наших казахских ценностей. Мы хотим популяризировать их среди молодых мам, детей буквально с пеленок. Принты в каждом образу имеют свое значение. Кокпар, равнины, горы, ворота в Сыганак. Глядя на одежду маленького ребенка, я уверена, у взрослых тоже появится чувство патриотичности, они вспомнят свое детство», — говорит Гульбану Кайраткызы основатель сети магазинов «Mama Podium».

Товары бренда BalaCo подойдут малышам с пеленок — с самого рождения до 6-8 лет. По словам Гульбану Кайраткызы, для реализации своих идей в «Mama Podium» она тесно работает в этнографами и краеведами. Уже следующей весной планируется представить повседневную одежду для малышей. Сеть магазинов также предлагает покупателям 7% скидку каждую пятницу.

Адрес: проспект Республики 19/1