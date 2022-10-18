Шымкент: Маршруты нашей памяти

Не знаю, как у вас, а у меня есть любимые автобусные маршруты Шымкента.

Понимаю, что это отнюдь не романтическое пристрастие. Вот любимые прогулочные маршруты это понятно: у каждого найдется любимый парк, сквер или аллея, каким-то образом навевающие приятные воспоминания и умиротворение. Но чтобы ностальгировать в автобусе?

Тем не менее это так. Расскажу, почему.

Пожалуй, самый старый, надежный и постоянный общественно-транспортный маршрут – это путь автобуса под номером 12. За многие годы и даже десятилетия его траектория не изменилась. В основном потому, что он соединяет два жизненно важных для горожан «логистических» объекта – железнодорожный вокзал и аэропорт. Их то и объектами не хочется называть. Скорее, центрами встреч и расставаний, надежд и разочарований, прощаний и возвращений… «Дюжинный» номер автобуса тоже остался в неприкосновенности. Ведь каждый гражданин, местный или приезжий, имел и имеет право точно знать, где находятся эти центры, связующие с миром. Где, где? А по 12-му маршруту!

По дорогам истории

Для меня лично этот путь интересен вдвойне. И с исторической точки зрения, и в аспекте, так сказать, моего личного знакомства с его попутными достопримечательностями. Раньше маршрут имел несколько другую конфигурацию, но лишь в самом начале. Вот катит, допустим, автобус от ж/д вокзала по бывшему проспекту Юбилейному и плавно съезжает к площади Ордабасы. О-о-о, эта площадь!

Она была здесь во все времена, при всех режимах: и в период Кокандской экспансии, и в годы русско-имперского нашествия, и в годы советского застоя. В советскую пору она называлась площадью Куйбышева, окружала памятник Куйбышеву и венчалась как бы парящим над ней самолетом. По ее периметру располагалось немало архитектурных сооружений, достойных внимания и упоминания.

К примеру, старый универмаг пользовался немалой популярностью у горожан. Он, конечно, не выделялся такой грандиозностью, как ЦУМ, но и там периодически что-то давали и выбрасывали (терминологию эпохи дефицита расшифровывать не буду: кто там был, и так знают). Напротив находилась гостиница «Восход» (ныне «Ордабасы») – единственная по тем временам пригодная для размещения иностранных граждан и очень знаменитых гостей. Именно в ней в 1970 году, будучи на гастролях, останавливался Владимир Высоцкий.

Далее по кругу находился какой-то ресторан средней руки, но с очень пафосным названием. Чуть ли не «Националь». Мы, безденежные студенты, там, конечно не бывали. Зато часто ходили, как на экскурсию, в соседний с ним павильончик под названием «Живая рыба». Его название было не метафоричным: там действительно все время плескалась реальная живая рыба, потому что это заведение прямо-таки нависало над Кочкаратой, несущей над ним свои малые воды.

За рестораном раскидывался таинственный, нехоженый нами Старый город. Строительного базара, который сейчас окружает эту древнюю махаллю, тогда и в помине не было. Об исторической ценности этого древнего места мы тогда мало что знали, впрочем, слышали что-то про холм, на котором стояла легендарная цитадель. Вот на этом-то холме и возвышался знаменитый самолет во всем своем первозданном величии.

Про этот самолет говорили, что его водрузили в честь летчиков Великой Отечественной войны, чья авиационная эскадрилья тогда базировалась в нашем городе, а одним из ее командиров был Иван Кожедуб, впоследствии Герой Советского Союза. Это сейчас древний холм признан историко-археологическим памятником. А во времена моей молодости к нему относились безо всякого пиетета, например, разместили на нем тривиальный базар, пропитанный неисторическим торгашеским духом…

Но я увлеклась воспоминаниями о площади, а тем временем 12-й автобус заворачивает на улицу Казыбек би, которая в рейтинге по степени древности занимает уверенное первое место. В дореволюционные годы она называлась Николаевской, позже Советской. Теперь посмотрите налево.

Вот стоит радикально обновленная городская филармония, а раньше на этом месте высилась первая в Чимкенте православная церковь Сергия Радонежского. Чуть дальше располагался областной историко-краеведческий музей, в здание которого недавно въехала библиотека имени А. Пушкина, а где-то рядом в дореволюционные времена стояла уездная почтовая станция (кстати, почтовое ведомство недалеко переехало – Главпочтамт утвердился прямо напротив).

Едем дальше. Сразу недалеко от почтамта стоит узнаваемое здание с архаичными колоннами, оно и раньше было приспособлено под областную больницу. Таковой остается и сейчас с добавлением слова «клиническая». Но еще раньше, в 30-х годах прошлого века, здесь располагался областной Совет народных депутатов. Опять посмотрим налево.

Напротив больницы когда-то было главное городское ателье для пошива нарядов для самых взыскательных чимкентских модниц, а рядом стоял кинотеатр «Чимкент», потерявший впоследствии актуальность и приспособленный под другие нужды. А теперь там находится театр сатиры и юмора. Ну а рядом с ним начинался всеми любимый Центральный парк культуры и отдыха. Слава Богу, он никуда не делся и сейчас, но раньше, во времена его «насаждения», он назывался городским садом.

Этот парк и в конце XIX века, и в начале XX имел для города колоссальное культурно-развлекательное значение. Об этом мне с упоением рассказывала моя тетя, бывшая тогда студентка чимкентского медицинского училища. Оно, кстати, тогда находилось в районе упомянутой областной больницы, то есть напротив парка. А там по вечерам устраивались танцы, нередко под духовой оркестр. По Советской тогда неспешно дефилировали нарядные пары. Выходили «гулять» прямо по улице, не боясь попасть под колеса единичного и редкого тогда автотранспорта.

Рядом с Центральным парком была школа №8 имени Ленина – одна из лучших и престижных в городе. До революции она тоже выполняла образовательную миссию – там располагалась двухклассная мужская гимназия.

Вдоль по «Коммуне» до новостроя

С улицы Казыбек би автобус сворачивает на проспект Тауке хана. Это еще одна примечательная городская магистраль – вторая после Николаевской-Советской по исторической значимости. Первоначально она называлась улицей Садовой, а позже проспектом Коммунистическим. На «Коммуне» располагались два торговых колосса: продуктово-продовольственный магазин «Береке» и знаменитый выдающийся размерами ЦУМ. Они стояли друг напротив друга, как Сцилла и Харибда, – огромные, мрачные, зияющие пустотой прилавков и покупателей… Зато любимый горожанами спорткомплекс «Спартак» всегда кипел жизнью, веселыми голосами и молодым оптимизмом, в нем никогда не чувствовался застой.

Дальше 12-й едет по маленькому отрезку бывшего проспекта Ленина (проспект Республики), сворачивает на небольшой отрезок бывшего проспекта Космонавтов (ныне Момышулы) и поворачивает на бесконечное Темирлановское шоссе – прямиком к аэропорту. Все. Там уже идет новострой, и память замолкает. Хотя, нет. Перед базаром на Янги-Шахаре был древний такой «Универмагчик» непонятной архитектуры.

Он потом еще долго существовал в качестве хозяйственного магазина. Там однажды выбросили в продажу какие-то арабские духи, пронзительно пахнущие сандаловым деревом. Что там творилось! Кажется, кого-то чуть насмерть в очереди не задавили… До сих пор этот знойно-сладкий аромат в любой парфюмерной композиции вызывает воспоминания о прежнем уютном, немного провинциальном Чимкенте моей молодости. Да, он был темноватым, грязноватым, неухоженным… Но он был так богат своим качественным человеческим наполнением…

От «Рощи» до «Свинцового завода»

Еще мне нравится автобус №74. Тоже памятный для меня маршрут, к тому же ходит по нему автобус с завидной регулярностью. Но в отличие от 12-го в нем меня привлекает конечный отрезок пути, пролегающий по проспекту Абая, бывшей улице Орджоникидзе, и заканчивающийся легендарным свинцовым заводом. Боюсь повториться… Я, кажется, об этом писала, но, оказываясь в этом районе, словно окунаешься в другую эпоху. Он и застраивался в другой эпохе – в начале 30-х годов прошлого века, обрастая жильем и сопутствующей инфраструктурой вокруг единственного промышленного гиганта.

Свинцовый поселок был зелен и благоустроен еще в те времена, когда на месте площади Аль-Фараби, бывшей Ленина, находился небольшой аэродром. А рядом ничего жилого еще не наблюдалось…

Этот район был зелен до крайней степени густоты и растительного многообразия. Остановка «Роща» находилась, и это понятно, рядом с красивейшей рощей. Переехавший в годы Великой Отечественной войны из Воронежа завод прессов-автоматов тоже насадил вокруг зеленый парк – с фонтаном и гипсовыми скульптурами. Чуть далее – парк Металлургов. Он тоже был богат зелеными насаждениями до чрезвычайной красоты и притягивал не только местную публику, но и заезжих гостей из центра города.

Представьте себе, какие возможности для проведения досуга предоставлял тогда этот тенистый и компактный район! Вот идет народ гулять в парк Металлургов, потом заходит во Дворец металлургов на какое-нибудь культурное мероприятие, потом продолжает «гулять» в ресторане «Металлург» на первом этаже одноименной гостиницы (напротив магазина «Радуга»), а если не лень прогуляться чуть дальше до Заводоуправления, то можно было посидеть в ресторане «Поплавок» – под живую музыку или под журчащие звуки протекающей рядом речушки Кара-су…

Нет, мне не сто лет, чтобы помнить такие исторические подробности… Обо всем мне рассказывали старожилы, да и родственники по мужу когда-то жили на улице 1-го Мая, а это рядом с парком Металлургов. Когда они говорили о тех временах, у них увлажнялись глаза. Конечно, они тосковали по ушедшей молодости, по былому накалу чувств и несбывшимся надеждам.

Вспоминали, сравнивали… А ныне стоящий в парке устрашающий Ленин, засиженный голубями, вовсе не способствует радости бытия. Все равно там как-то спокойнее на душе, как-то не так суетно и мятежно, словно время замедляет свой стремительный бег… Испытайте на себе – 74-й автобус отлично ходит!

Елена ЛЕТЯГИНА