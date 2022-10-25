Шымкент празднует День Республики

В третьем мегаполисе страны с раннего утра уже начали праздновать День Республики. Из окон автомобилей звучит гимн, а фасад многоэтажек украсили небесно голубые флаги.

Сотни автомобилей и велосипедистов в честь дня Республики устроили автопробег. Улицы Шымкента заполонили машины и велосипеды с казахстанскими флагами. Эта патриотичная акция накрывает волной всех проходящих мимо горожан. Услышав знакомые ноты гимна, горожане невольно останавливаются и поют в унисон «Жырың болып төгілемін, елім!

Туған жерім менің – Қазақстаным!».

«С утра гуляем по городу, такой настрой классный. С праздником! Столько флагов нашей страны, Ура»,- говорит Алма Анарбаева.

В парке Независимости подняли флаг Казахстана, к слову, он один из самых больших в Казахстане. На мероприятии аким Шымкента отметил, что праздник несет большую значимость.

«Я поздравляю всех с праздником, это значимый для страны и всего народа день. Наша страна отмечает День Республики, это национальный праздник. Пусть все у всех будет хорошо», — говорит аким Шымкента Мурат Айтенов.

Открыли в честь праздника в Шымкенте сквер, а назвали его музыкальным. Новое место отдыха находится рядом с городской филармонией, здесь на месте раньше был пустырь, а теперь интересная парковая зона, которая станет еще одним излюбленном местом.

«Когда обещали построить сквер, я не думала что сдержит слово наш аким. Хорошо не сдали под коммерческий объект, хотя место лакомое. Спасибо!», — говорит Наталья Латкина.

В Шымкенте продолжают праздновать День Республики. Атмосфера более чем патриотичная, говорят горожане. Гостей города ждет праздничная программа практически во всех парках Шымкента.