Социальные платежи стали еще проще и быстрее

Теперь социальные платежи в онлайн режиме поступают по назначению в течение 1-2 минут.

Если ранее имелась задолженность и на банковский счет налогоплательщика наложен арест, то теперь при поступлении онлайн платежа арест со счета снимается на следующий день. Ранее для этого требовалось ждать 2-3 дня.

Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

«В целях сокращения времени получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) в настоящее время реализован сервис передачи в онлайн режиме информации о проведенных внебюджетных платежах посредством платежного шлюза «электронного правительства» (ПШЭП) с АО «Народный банк Казахстана» и АО «Каспий банк». В дальнейшем ожидается подключение остальных банков второго уровня», — сообщиои в пресс-службе КГД.

Получение данной информации в онлайн режиме позволит оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных закупках, получения государственных, банковских и др. услуг.