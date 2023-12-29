Предпринимателей Кентау в разгар зимы отрезали от тепла

Предпринимателей в Кентау отрезали от тепла. Бизнесмены говорят, они получили техусловия и заключили договоры с теплоснабжающей компанией, но неделю назад им обрезали трубы по которым подается тепло.

Спортивный зал с теплыми полами, в котором должны были заниматься дети, в прямом смысле отрезали от тепла. По трубам на объект предпринимателя Улана Абдрахманова поступала горячая вода. По словам бизнесмена, он получил техусловия на подключение к тепловым сетям, протянул трассу, не успел только договор заключить. Два месяца получал тепло, а неделю назад приехали сварщики и обрезали трубы.

«Якобы у ТЭЦ не хватает мощностей, но когда они мне давали техусловия они же эти мощности рассчитывали. После того как я теплоснабжение сделал, они меня отрезают, сколько на ветер у меня денег?! Надо же заблаговременно предупредить, дать время, предписание, отключите полы, с бумагой официальной это все делается, но они ссылаются на устное распоряжение акима», — говорит Улан Абдрахманов, предприниматель.

Таких предпринимателей в Кентау девять. У большинства из них были заключены договоры с теплоснабжающей компанией. Но, невзирая на это, в самый разгар зимы, их также отрезали от подачи тепла. Бизнесмены уверены, их права были ущемлены и просят восстановить справедливость.

«Платим, конечно, всегда исправно. Это вообще несправедливо, мы столько лет пользуемся услугами ТЭЦ, у нас есть техусловия, тем более в этом году наши счетчики прошли госэкспертизу. У меня все документы есть. И то, что несправедливо, что аким решил винить все коммерческие объекты в том, что городу не хватает тепла», — говорит Бахыт Жалимбетов, предприниматель.

В теплоснабжающей компании говорят, недавно, после сильного ветра и холодов, несколько котлов местной ТЭЦ отключились. Оказалось что мощности на всех потребителей не хватает. Чтобы тепла хватило местным жителям пожертвовать решили предпринимателями и отключили от подачи большие коммерческие предприятия, где были установлены теплые полы. При этом, у некоторых бизнесменов это единственный вид отопления.

«Когда отключились котлы, электроэнергия, мы эти мероприятия начали. Изначально инициировалось, потому что у жильцов 4-5 этажей нехватка тепла пошла. Мы батареи не отключали, мы отключали только теплый пол. Сейчас вопрос поднимается, те у кого нет батарей только теплый пол, что им делать, мы собираемся решать», — говорит Азамат Касимбеков, заместитель директора ГКП «Кентау Сервис ТЭЦ-5».

Предприниматели говорят, запрета на использование теплых полов нет. И платят они по счетчику, за фактическое потребление. Что делать с такими бизнесменами, в теплоснабжающей компании пока не знают. Уже завтра этот вопрос поднимут на совещании с местным акиматом. Ну а пока предприниматели простаивают без тепла и тратят огромные деньги на электричество, чтобы хоть как-то обогреть помещения.