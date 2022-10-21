«У меня одна почка не работает»: Жертва домашнего насилия о непростой судьбе

В Шымкенте наблюдается рост бытовых преступлений. Статистика за девять месяцев уже превысила прошлогоднюю – на 47%.

Воспоминания о семейной жизни у 27-летней Айгерим ужасные. Годы брака, рассказывает женщина, запросто можно исчислять ранами на теле. Ссоры в семье обычно начинались с оскорблений и заканчивались побоями. Муж пускал в ход не только кулаки, но и нож.

«Мой муж меня бил, и сына тоже, он пил, не работал. Ради сына, чтобы он без отца не остался, я терпела. Но последнее время уже не могла. У меня уже одна почка не работает», — рассказала Айгерим.

Айгерим всё-таки решилась обратиться за помощью. Она нашла убежище в кризисном центре. Здесь живут и другие жертвы домашних тиранов. В основном это женщины с детьми, для которых бытовое насилие стало кошмаром. Напуганные, с затравленными взглядами, они не показывают свои лица.

«Бытового насилия очень много, и сейчас еще встречается часто сексуальное насилие. Это Сарыагашский район, Мактааральский, Жетысайский – южная зона. Сайрамский район, и сейчас, почему-то, активно опять начал действовать Ордабасинский район, где муж может убить свою жену», — говорит Малика Жусупова, директор кризисного центра.

В кризисном центре им дают временный кров, еду, психологическую и юридическую поддержку. Полицейские же констатируют: женщин в мегаполисе стали бить чаще.

«По итогам 9 месяцев этого года в Шымкенте наблюдается рост на 47% уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. В прошлом году их было 17, в этом году – 25. Это преступления, совершенные в отношении женщин», — говорит Бауыржан Саржанов, старший инспектор МПС ДП Шымкента.

В этой статистике оказалась и Татьяна. Долгие годы супруг с жестокостью избивал её, а также их сына. Его раздражал детский плач. И единственным выходом он видел – рукоприкладство. И едва не забил супругу до смерти.

«Когда родила ребенка, после этого началось. Его раздражал крик ребенка, то, что мне нужно в этот момент на него отвлекаться, а я должна оказывается всё внимание уделять мужу моему. Он его бил еще с пеленок, как говорится. Пинал, прям вот с кровати мог пнуть ногой, что он губу даже разбил. Много было крови», — говорит Татьяна.

Позже супруг Татьяны сел в тюрьму за убийство друга. Женщина осталась одна с ребенком, и тогда поняла, что можно жить совсем иначе, а не в постоянном страхе. Пришла в правовой центр женских инициатив. Сюда идут десятки дам с похожими историями.

«Когда к нам женщина обращается за помощью, она подвергается бытовому насилию, и в семье есть ребенок, в обязательном порядке психологическое или физическое насилие также получает и дети. С этим крайне важно надо работать, потому что в последующей жизни это будет проявляться. Зачастую бывает как, женщина приходит, в психоэмоциональном состоянии пишет заявление, и через некоторое время, когда успокаивается в доме конфликт, снова приходит и забирает заявление«, — говорит Шахноза Хасанова, директор Правового центра женских инициатив «Сана Сезім».

В Шымкенте 132 неблагополучные семьи взяты на учет. Бьет, не значит, любит – эту простую истину пытаются донести до женщин, которые оказались жертвами в собственной семье. Специалисты уверены: остановить домашнее насилие можно, только нужно рассказать о проблеме.